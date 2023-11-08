Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:32

Güncelleme: 08.11.2023 - 11:32

Dilan Polat'ın arkadaşı olan Şule Kayatürk ile ilgili araştırmalar başladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Şule Kayatürk'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Şule Kayatürk ne iş yapıyor?

ŞULE KAYATÜRK (ŞULEMSİ) KİMDİR?

Şule Kayatürk, Ankara doğumlu internet fenomenidir. 1.75 boyunda ve oğlak burcu olan Şule Kayatürk, bir dönem 100 kilonun üzerine çıkmış fakat büyük bir zayıflama yaşayarak yaklaşık 54 kiloya düşmüştür.

Şulemsi takma adıyla bilinen Şule Kayatürk, bir dönem eşi Yasin Türk ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Daha sonra eşiyle bir süre ayrılık yaşayan Şule Kayatürk, Umre sırasında eşiyle çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak barıştıklarını duyurmuştu.

2013 yılından bu yana aktif olarak sosyal medyada etkin olan Şule Kayatürk, farklı mecralarda da kendine yer edinmiştir.

Makyaj sanatçılığı, sosyal medya etkileyiciliği ve YouTube içerik üreticiliği gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren Şule Kayatürk'ün kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi bulunmaktadır.

ŞULE KAYATÜRK'ÜN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Şule Kayatürk, instagramda "@sulemsi" kullanıcı adıyla yer alıyor. 1 Milyon takipçisi olan isim takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.