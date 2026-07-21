SUP nedir, nasıl yapılır? Stand Up Paddle hakkında bilinmesi gerekenler

Son yıllarda popülerliği hızla artan SUP (Stand Up Paddle), su üzerinde denge ve kürek kullanılarak yapılan eğlenceli bir su sporudur. Hem spor yapmak hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bu aktivite, her yaştan kişi için keyifli bir deneyim sunuyor. Peki, SUP nedir, nasıl yapılır? İşte bilmeniz gerekenler...

SUP NEDİR?

SUP (Stand Up Paddle), Türkçede "ayakta kürek sörfü" olarak bilinen bir su sporudur. Bu sporda sporcular, geniş ve dengeli bir board üzerinde ayakta durarak tek uçlu bir kürek yardımıyla suda ilerler. Dalgalı denizlerin yanı sıra göl, nehir ve sakin koylarda da yapılabilen SUP, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için popüler bir seçenektir.

SUP NASIL YAPILIR?

SUP yapmaya başlamadan önce uygun ekipman seçimi büyük önem taşır. Yeni başlayanlar için geniş ve dengeli bir board tercih edilmesi önerilir.

Board üzerine doğru şekilde çıkın

İlk olarak dizlerinizin üzerinde boardun ortasına çıkın. Dengenizi sağladıktan sonra yavaşça ayağa kalkın ve ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak dizlerinizi hafif kırın.

Küreği doğru tutun

Küreğin üst kısmını bir elinizle kavrarken diğer elinizi şaft bölümüne yerleştirin. Kürek suya dik şekilde sokulmalı ve geriye doğru çekilerek ilerleme sağlanmalıdır.

Dengenizi koruyun

Bakışlarınızı ayaklarınıza değil, ileriye doğru yöneltin. Vücut ağırlığınızı dengeli dağıtarak ani hareketlerden kaçının.

Güvenli sularda antrenman yapın

İlk denemeler için rüzgarın az olduğu, akıntısız ve sakin sular tercih edilmelidir. Deneyim kazandıkça farklı parkurlarda SUP yapılabilir.

SUP YAPARKEN HANGİ EKİPMANLAR GEREKİR?

SUP board

Tek uçlu kürek

Can yeleği

Boarda bağlanan güvenlik ipi (leash)

Uygun mayo veya spor kıyafeti

Güneş gözlüğü ve güneş koruyucu krem

SUP YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hava ve deniz koşullarını önceden kontrol edin.

Can yeleği kullanmayı ihmal etmeyin.

Güvenlik ipini (leash) mutlaka ayağınıza takın.

Yoğun tekne trafiği olan bölgelerden uzak durun.

İlk denemelerinizi deneyimli bir eğitmen eşliğinde yapmanız güvenlik açısından faydalı olacaktır.