Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 1 Haziran'da eleme adayı kim oldu?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adayının kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 1 Haziran'da eleme adayı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 22:06
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 1 Haziran'da eleme adayı kim oldu?
Abone Ol google-news

Survivor All Star 2024'te büyük heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması, 30 Mayıs Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs 2024 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 bütün hızıyla devam ediyor. Son olarak dün oynanan oyunlarda Hilmicem galibiyet alarak eleme potasına Ogeday'ı göndermişti. Bugün oynanacak olan oyunlar henüz sona ermedi. Eleme adayı kesinleştiğinde haberimiz güncellenecektir. 


survivor dokunulmazlık oyunu haberleri survivor all star haberleri Survivor 2024 haberleri

İlgili Haberler

Survivor All Star ne zaman bitecek? Geçen yıl Survivor'ı kim kazandı?

Survivor All Star ne zaman bitecek? Geçen yıl Survivor'ı kim kazandı?
Survivor All Star'da ilk eleme adayı belli oldu

Survivor All Star'da ilk eleme adayı belli oldu
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 30 Mayıs'ta eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 30 Mayıs'ta eleme adayı kim oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler