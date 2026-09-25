Little Women, The Lovely Bones, Cloud Atlas ve Blue Beetle gibi filmlerde yer alan ünlü oyuncu Susan Sarandon'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Susan Sarandon kimdir, hangi filmlerde oynadı? Susan Sarandon neden gözaltın alındı?
SUSAN SARANDON KİMDİR?
4 Ekim 1946 tarihinde doğan Susan Sarandon, 1995 yılında Dead Man Walking filmindeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nün sahibi oldu.
İlk sinema deneyimini 1970 yapımı Joe filmiyle yaşadı.
1980'de ona ilk Oscar adaylığını kazandıran "Atlantic City" filminde rol aldı. 90'lı yıllarda 4 kez Oscar'a aday oldu.
SUSAN SARANDON EVLİ Mİ?
Susan Sarandon ve Chris Sarandon çifti 1967 yılında evlendi ve 1979 yılında birlikteliklerini sonlandırdı.
Eva Maria Livia Amurri, Susan Sarandon ve İtalyan yönetmen Franco Amurri çiftinin çocuğu olarak 1985 yılında dünyaya geldi.
"Bull Durham" adlı filmde Tim Robbins ile tanıştı ve bir süre beraber olan çiftin iki çocuğu oldu.
SUSAN SARANDON NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
79 yaşındaki Oscar ödüllü Hollywood sanatçısı Susan Sarandon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması nedeniyle gerçekleşen protestolar sırasında gözaltına alındı.
Yüzlerce aktivistin bir araya geldiği kalabalık, hep bir ağızdan "Savaşa hayır, silahlanmaya hayır, Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu saklanamazsın, seni soykırımdan yargılayacağız" sloganları attı.
SUSAN SARANDON HANGİ FİLMLERDE VE DİZİLERDE OYNADI?
DİZİLERİ
1970–1971: A World Apart
1972: Search for Tomorrow
1973: The Wide World of Mystery
1982: American Playhouse
1984: Oxbridge Blues
1984: Faerie Tale Theatre
1985: A.D.
1985: Mussolini and I
1986: Women of Valor
1995: The Simpsons
2001: Friends
2002: Malcolm in the Middle
2003: Children of Dune
2005: Mad TV
2006: The Simpsons
2006–2007: Rescue Me
2007: Bernard and Doris
2009: Saturday Night Live
2009: ER
2010: You Don't Know Jack
2011–2012: 30 Rock
2012: The Big C
2012: Louie
2013–2014: Mike & Molly
2014: Doll & Em
2015: The Secret Life of Marilyn Monroe
2015: Moonbeam City
2016: American Dad!
2016–2017: Skylanders Academy
2017: Feud: Bette and Joan
2017–2018: Neo Yokio
2017–2019: Ray Donovan
2017–2023: Rick and Morty
2019: At Home with Amy Sedaris
2019: Robot Chicken
2023: Pretty Baby: Brooke Shields
2023: C*A*U*G*H*T
FİLMLERİ
1970: Joe
1971: Lady Liberty
1971: The Apprentice
1974: Lovin' Molly
1974: The Front Page
1975: The Great Waldo Pepper
1975: The Rocky Horror Picture Show
1976: One Summer Love
1976: Checkered Flag or Crash
1976: The Other Side of Midnight
1976: The Great Smokey Roadblock
1978: Pretty Baby
1978: King of the Gypsies
1979: Something Short of Paradise
1980: Atlantic City
1980: Loving Couples
1982: Tempest
1983: The Hunger
1984: The Buddy System
1985: Compromising Positions
1987: The Witches of Eastwick
1988: Bull Durham
1988: Sweet Hearts Dance
1989: The January Man
1989: A Dry White Season
1990: White Palace
1991: Thelma & Louise
1992: Light Sleeper
1992: Bob Roberts
1992: Lorenzo's Oil
1994: The Client
1994: Little Women
1995: Dead Man Walking
1996: James and the Giant Peach
1998: Twilight
1998: Stepmom
1999: Anywhere But Here
1999: Cradle Will Rock
1999: Earthly Possessions
2000: Rugrats in Paris: The Movie
2001: Cats & Dogs
2002: Igby Goes Down
2002: The Banger Sisters
2002: Moonlight Mile
2004: Shall We Dance
2004: Noel
2004: Alfie
2005: Elizabethtown
2005: Romance & Cigarettes
2006: Irresistible
2007: Mr. Woodcock
2007: In the Valley of Elah
2007: Enchanted
2008: Speed Racer
2008: Middle of Nowhere
2009: The Greatest
2009: The Lovely Bones
2009: Leaves of Grass
2009: Solitary Man
2010: Peacock
2011: Jeff, Who Lives at Home
2012: Robot & Frank
2012: That's My Boy
2012: Arbitrage
2012: Cloud Atlas
2012: The Company You Keep
2013: The Big Wedding
2013: Snitch
2013: The Last of Robin Hood
2014: Tammy
2014: The Calling
2015: The Meddler
2015: 3 Generations
2016: Mothers and Daughters
2016: Ace the Case
2016: Spark: A Space Tail
2017: A Bad Moms Christmas
2018: Viper Club
2018: The Death and Life of John F. Donovan
2019: The Jesus Rolls
2019: Blackbird
2020: Fearless
2021: Jolt
2021: Ride the Eagle
2023: Maybe I Do
2023: Blue Beetle
2024: The Gutter
2024: The Fabulous Four
2024: The Six Triple Eight
2025: Nonnas
2026: The Echo Chamber