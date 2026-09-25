Little Women, The Lovely Bones, Cloud Atlas ve Blue Beetle gibi filmlerde yer alan ünlü oyuncu Susan Sarandon'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Susan Sarandon kimdir, hangi filmlerde oynadı? Susan Sarandon neden gözaltın alındı?

SUSAN SARANDON KİMDİR?

4 Ekim 1946 tarihinde doğan Susan Sarandon, 1995 yılında Dead Man Walking filmindeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nün sahibi oldu.

İlk sinema deneyimini 1970 yapımı Joe filmiyle yaşadı.

1980'de ona ilk Oscar adaylığını kazandıran "Atlantic City" filminde rol aldı. 90'lı yıllarda 4 kez Oscar'a aday oldu.

SUSAN SARANDON EVLİ Mİ?

Susan Sarandon ve Chris Sarandon çifti 1967 yılında evlendi ve 1979 yılında birlikteliklerini sonlandırdı.

Eva Maria Livia Amurri, Susan Sarandon ve İtalyan yönetmen Franco Amurri çiftinin çocuğu olarak 1985 yılında dünyaya geldi.

"Bull Durham" adlı filmde Tim Robbins ile tanıştı ve bir süre beraber olan çiftin iki çocuğu oldu.

SUSAN SARANDON NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

79 yaşındaki Oscar ödüllü Hollywood sanatçısı Susan Sarandon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması nedeniyle gerçekleşen protestolar sırasında gözaltına alındı.

Yüzlerce aktivistin bir araya geldiği kalabalık, hep bir ağızdan "Savaşa hayır, silahlanmaya hayır, Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu saklanamazsın, seni soykırımdan yargılayacağız" sloganları attı.

SUSAN SARANDON HANGİ FİLMLERDE VE DİZİLERDE OYNADI?

DİZİLERİ

1970–1971: A World Apart

1972: Search for Tomorrow

1973: The Wide World of Mystery

1982: American Playhouse

1984: Oxbridge Blues

1984: Faerie Tale Theatre

1985: A.D.

1985: Mussolini and I

1986: Women of Valor

1995: The Simpsons

2001: Friends

2002: Malcolm in the Middle

2003: Children of Dune

2005: Mad TV

2006: The Simpsons

2006–2007: Rescue Me

2007: Bernard and Doris

2009: Saturday Night Live

2009: ER

2010: You Don't Know Jack

2011–2012: 30 Rock

2012: The Big C

2012: Louie

2013–2014: Mike & Molly

2014: Doll & Em

2015: The Secret Life of Marilyn Monroe

2015: Moonbeam City

2016: American Dad!

2016–2017: Skylanders Academy

2017: Feud: Bette and Joan

2017–2018: Neo Yokio

2017–2019: Ray Donovan

2017–2023: Rick and Morty

2019: At Home with Amy Sedaris

2019: Robot Chicken

2023: Pretty Baby: Brooke Shields

2023: C*A*U*G*H*T

FİLMLERİ

1970: Joe

1971: Lady Liberty

1971: The Apprentice

1974: Lovin' Molly

1974: The Front Page

1975: The Great Waldo Pepper

1975: The Rocky Horror Picture Show

1976: One Summer Love

1976: Checkered Flag or Crash

1976: The Other Side of Midnight

1976: The Great Smokey Roadblock

1978: Pretty Baby

1978: King of the Gypsies

1979: Something Short of Paradise

1980: Atlantic City

1980: Loving Couples

1982: Tempest

1983: The Hunger

1984: The Buddy System

1985: Compromising Positions

1987: The Witches of Eastwick

1988: Bull Durham

1988: Sweet Hearts Dance

1989: The January Man

1989: A Dry White Season

1990: White Palace

1991: Thelma & Louise

1992: Light Sleeper

1992: Bob Roberts

1992: Lorenzo's Oil

1994: The Client

1994: Little Women

1995: Dead Man Walking

1996: James and the Giant Peach

1998: Twilight

1998: Stepmom

1999: Anywhere But Here

1999: Cradle Will Rock

1999: Earthly Possessions

2000: Rugrats in Paris: The Movie

2001: Cats & Dogs

2002: Igby Goes Down

2002: The Banger Sisters

2002: Moonlight Mile

2004: Shall We Dance

2004: Noel

2004: Alfie

2005: Elizabethtown

2005: Romance & Cigarettes

2006: Irresistible

2007: Mr. Woodcock

2007: In the Valley of Elah

2007: Enchanted

2008: Speed Racer

2008: Middle of Nowhere

2009: The Greatest

2009: The Lovely Bones

2009: Leaves of Grass

2009: Solitary Man

2010: Peacock

2011: Jeff, Who Lives at Home

2012: Robot & Frank

2012: That's My Boy

2012: Arbitrage

2012: Cloud Atlas

2012: The Company You Keep

2013: The Big Wedding

2013: Snitch

2013: The Last of Robin Hood

2014: Tammy

2014: The Calling

2015: The Meddler

2015: 3 Generations

2016: Mothers and Daughters

2016: Ace the Case

2016: Spark: A Space Tail

2017: A Bad Moms Christmas

2018: Viper Club

2018: The Death and Life of John F. Donovan

2019: The Jesus Rolls

2019: Blackbird

2020: Fearless

2021: Jolt

2021: Ride the Eagle

2023: Maybe I Do

2023: Blue Beetle

2024: The Gutter

2024: The Fabulous Four

2024: The Six Triple Eight

2025: Nonnas

2026: The Echo Chamber