Susuz kalmanızı önleyebilecek, yüzde 90'dan fazlası su olan 8 besin

İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan su; dokuların kayganlaştırılmasından ısı dengesinin sağlanmasına ve sindirime kadar vital işlevler üstleniyor. Ancak gün boyunca solunum, terleme ve boşaltım yoluyla kaybedilen sıvının düzenli olarak yerine konması gerekiyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) kadınlar için günde 2 litre, erkekler için ise 2,5 litre sıvı alımını önerirken, beslenme uzmanları bu ihtiyacın yalnızca bardağa değil tabağa da bağlı olduğunu ifade ediyor.

İngiliz Diyetisyenler Birliği (BDA) ve İngiliz Beslenme Vakfı uzmanları, günlük sıvı ihtiyacının yaklaşık yüzde 20 ila 30'unun gıdalar yoluyla karşılanabileceğini belirtiyor.

EN ÇOK SIVI SAĞLAYAN BESİNLER HANGİLERİ?

Söz konusu yüksek su içeriği olduğunda meyve ve sebzeler başı çekiyor. Uzmanların sunduğu verilere göre gıdaların su oranları şöyle sıralanıyor:

Yüzde 90 ve üzeri su içerenler: Salatalık, karpuz, çilek, marul, lahana, kereviz, pişmiş bal kabağı ve domates.

Yüzde 80 - 89 arası su içerenler: Elma, havuç, pişmiş brokoli, armut, portakal, üzüm, ananas ve yoğurt.

Yüzde 70 - 79 arası su içerenler: Avokado, muz, fırında patates, pişmiş mısır, karridak/karides ve süzme peynir.

Beslenme Uzmanı Clare Thornton-Wood; kahvaltıda smoothie, öğlede çorba, akşam yemeğinde ise sulu bir ana yemek ve yoğurt tercih edildiğinde, sadece öğünlerden günlük 600 ml kadar sıvı kazanılabileceğini vurguluyor.

SUSUZLUK BELİRTİLERİNE VE HASSAS DENGELERE DİKKAT!

Sıvı kaybının vücutta ağız kuruluğu, baş ağrısı, halsizlik ve koyu renkli idrar gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirten uzmanlar; susuzluk anında en hızlı ve etkili yöntemin doğrudan su içmek olduğunun altını çiziyor.

Bununla birlikte, besin değeri dengesine de dikkat çekiliyor. Beslenme Uzmanı Bridget Benelam, yüksek su içeren gıdaların kalori ve bazı besin değerleri açısından düşük olabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle mide kapasitesi küçük ancak besin ihtiyacı yüksek olan çocuklarda ve yaşlılarda, sadece çorba ve salata odaklı beslenmenin yetersiz kalabileceği, bu gıdaların yanında besin değeri yüksek takviyelerin de sunulması gerektiği kaydediliyor.