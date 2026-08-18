Suya sadece 1 kaşık eklemek yetiyor: Ödem ve şişkinlik hissine karşı en pratik yöntem

Özellikle sıcak havalarda, uzun süre hareketsiz kalındığında veya fazla tuz tüketildiğinde vücutta şişkinlik hissi oluşabiliyor. Bu durumdan kurtulmak isteyenler ise sosyal medyada sıkça önerilen chia tohumu ve su karışımına yöneliyor. Peki, suya bir kaşık chia tohumu eklemek gerçekten ödemi azaltıyor mu? Chia tohumlarının suyla temas ettiğinde jel kıvamına gelmesi ve yüksek miktarda lif içermesi, bu karışımın özellikle sindirim sistemi üzerindeki etkileriyle öne çıkmasını sağlıyor.

CHİA TOHUMU SUYLA BULUŞUNCA NE OLUYOR?

Chia tohumları sıvıyla temas ettiğinde kendi ağırlığının yaklaşık 12 katına kadar su emebiliyor ve jel benzeri bir yapı oluşturabiliyor. İçeriğindeki lif de sindirim sisteminde hacim oluşturarak tokluk hissine katkı sağlayabiliyor.

Bu nedenle chia tohumu suyu, özellikle lif tüketimini artırmak isteyen kişiler tarafından tercih edilebiliyor. Ancak bu özelliğin doğrudan vücuttaki fazla sıvıyı attığı anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekiyor.

CHİA TOHUMU SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Chia tohumu suyu hazırlamak oldukça kolaydır. Bir bardak suya 1 yemek kaşığı chia tohumu eklenerek karıştırılabilir. Tohumların sıvıyı çekmesi için birkaç dakika beklenmesi önerilir. Daha önce chia tüketmediyseniz küçük miktarla başlamak, vücudunuzun nasıl tepki verdiğini görmek açısından daha uygun olabilir.

Dilerseniz içerisine birkaç damla limon suyu ekleyerek tadını değiştirebilirsiniz.

FAZLASI ŞİŞKİNLİĞİ ARTIRABİLİR

Chia tohumu suyla temas ettiğinde büyük miktarda sıvı çekerek şişiyor ve çevresinde jel benzeri bir tabaka oluşuyor. Bu nedenle tüketirken yeterli miktarda su içmek önem taşıyor. Aksi halde yüksek lif miktarı bazı kişilerde gaz ve şişkinliği artırabiliyor. Ödemin oluşmasında fazla tuz tüketimi, yetersiz su içmek ve uzun süre hareketsiz kalmak gibi birçok etken bulunuyor. Bu nedenle chia suyunun yanında tuz tüketimini azaltmak, gün boyunca yeterli su içmek ve hareket etmek de vücudun sıvı dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.