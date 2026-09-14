Sydney Sweeney'nin yeni reklam filmine kadın sporculardan tepki: 'Kadın sporunu cinselleştiriyor'

Oyuncu Sydney Sweeney, spor tahmin platformu Novig’in reklam kampanyası için farklı spor dallarından unsurlarla kamera karşısına geçti.

Futbol topu, basketbol potası, hokey ekipmanları ve bilardo masası gibi spor ekipmanlarının kullanıldığı reklamda Sweeney’nin çıplak ve yarı çıplak görüntüleri yer aldı.

Kampanyanın temel mesajı ise Novig’in yalnızca spor karşılaşmaları üzerinden tahmin yapılmasına odaklanan bir platform olduğu yönünde. Sweeney, reklamda izleyicilere spor bilgilerini ortaya koymaları çağrısında bulunuyor.

YALNIZCA SPOR ÜZERİNE TAHMİN

Novig, siyaset, savaş ve ölüm gibi başlıklar üzerinden tahmin yapılan platformlardan farklı olarak yalnızca spor karşılaşmalarına odaklanıyor. Şirket, geçen ay ABD genelinde faaliyet göstermeye başladı.

Sweeney’nin reklam kampanyası, oyuncunun son dönemdeki tartışmalı reklam çalışmalarının da devamı oldu.

Sweeney, geçen yıl American Eagle için hazırlanan ve “gen” ifadesi üzerinden öjeni tartışmalarına neden olan reklam kampanyasında yer almıştı.

OLİMPİYAT SPORCULARINDAN TEPKİ

Novig reklamına yönelik en dikkat çekici tepkiler kadın sporculardan geldi.

Avustralyalı olimpik yüzücü Ariarne Titmus, kampanyanın kadın sporunun ulaştığı noktayı yansıtmadığını savunarak reklama tepki gösterdi. Su topu oyuncusu Tilly Kearns ile yüzücü Lani Pallister da kampanyaya yönelik eleştirilerini dile getiren sporcular arasında yer aldı.

Tepkilerin odağında ise kadın sporcuların yıllardır performansları ve başarılarıyla görünürlük kazanmaya çalışırken, reklamda kadın bedeninin sporun kendisinin önüne geçirilmesi bulunuyor.

Kadın sporcular ve spor sektöründe çalışan bazı isimler, bu tür kampanyaların kadınların spor dünyasında ciddiye alınmasını güçleştirebileceğini ve genç kadınların spor alanında kariyer yapma motivasyonunu olumsuz etkileyebileceğini savundu.

Bazı sektör temsilcileri ise tartışmanın yalnızca Sweeney’nin tercihi üzerinden ele alınmaması gerektiğine dikkat çekerek, kadın sporunun hâlâ erkek egemen bir pazarlama anlayışı içerisinde cinsellik üzerinden sunulmasının asıl sorun olduğunu belirtti.

SWEENEY: “EĞLENCELİ BİR FİKİR”

Sweeney ise kampanyaya yönelik eleştirileri doğrudan hedef almak yerine reklamın arkasındaki fikre dikkat çekti.

Oyuncu, çalışmanın “eğlenceli bir fikri hayata geçirmek” amacı taşıdığını ve spor dışındaki tüm gürültüyü ortadan kaldırarak odağı sporun kendisine çevirmeyi hedeflediğini belirtti.

Sweeney’ye göre kampanya, bu mesajı özgüvenli, mizahi ve oyunbaz bir anlatımla vermeyi amaçlıyor.

SADECE REKLAM YÜZÜ DEĞİL

Tartışmanın önemli başlıklarından biri de Sweeney’nin Novig ile kurduğu ilişki.

Oyuncu yalnızca kampanyanın yüzü olarak yer almıyor.

Aynı zamanda şirketin stratejik ortağı ve hissedarları arasında bulunuyor. Bu durum, reklamın başarısının Sweeney açısından yalnızca bir marka işbirliği olmaktan öte ekonomik bir anlam taşıdığı eleştirilerini de beraberinde getiriyor.

TARTIŞMA BEDENİN ÖTESİNE TAŞINDI

Reklam etrafındaki tartışma, Sweeney’nin kendi bedenini nasıl kullanmayı tercih ettiği meselesinin ötesine geçerek kadın bedeninin reklamcılıkta kullanımına ilişkin daha geniş bir tartışmaya dönüştü.

Sweeney’yi destekleyenler, yetişkin bir kadının kendi bedenini nasıl sunacağı konusunda özgür olduğunu ve oyuncunun kampanyaya kendi isteğiyle katıldığını savunuyor.

Eleştirmenler ise bireysel tercih hakkının, kadın bedeninin reklam sektöründe uzun süredir kullanılan bir pazarlama aracına dönüştürülmesine ilişkin yapısal sorunu ortadan kaldırmadığı görüşünde.

Kampanyanın spor tahminleri ve dolayısıyla bahis kültürüyle bağlantısı da tartışmanın bir diğer boyutunu oluşturuyor.

Sweeney’nin Novig’de hissedar olması nedeniyle reklam, yalnızca bir oyuncunun marka anlaşması olarak değil, aynı zamanda doğrudan ticari çıkar ilişkisi üzerinden de değerlendiriliyor.