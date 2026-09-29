Sylvester Stallone yıllar sonra ilk kez konuştu: Oğlunun ölüm haberini aldığı anı ve yaşadığı acıyı anlattı

Dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone, 2012 yılında koroner arter hastalığı nedeniyle 36 yaşındayken yaşamını yitiren oğlu Sage Stallone'un ardından yaşadığı büyük trajediye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski eşi Sasha Czack ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük oğlunun ölümünün ardından suçluluk, keder ve derin bir acıyla baş etmek zorunda kaldığını belirten 80 yaşındaki usta aktör, New York Times'a verdiği röportajda ölüm haberini aldığı anı paylaştı. Haber, annesi Jackie Stallone'un eşi Dr. Stephen Levine tarafından telefonda verilmişti.

"SLY, O GİTTİ DEDİ VE TELEFONU KAPATTI"

Oğlunun ölüm haberini aldığı anın soğukluğunu unutamadığını ifade eden Stallone, şu ifadeleri kullandı:

"Asla unutmayacağım, çok soğuktu: Annemin yeni kocası, daha önce hiç tanışmadığım bir doktor, beni aradı ve dedi ki: 'Sly, o gitti. Sage gitti.' Ben de, 'Nereye gitti?' diye sordum. 'Öldü, gitti. Üzgünüm' dedi ve telefonu kapattı. Mesele şu ki, çok fazla suçluluk duygusu yaşıyorsunuz. Mesela: Ne yapabilirdim? Orada olmalı mıydım? Ya şöyle yapsaydım?"





"BİR HAFTA SONRA İNSANLIK DIŞI BİR FERYAT KOPTU AĞZIMDAN"

Cenaze töreni sürecinde sevdikleri ve ailesi için soğukkanlılığını korumaya çalıştığını belirten oyuncu, yaşadığı yıkımı şu sözlerle dile getirdi:

"Cenaze töreni, anneyle ilgilenmek, şu anki hayatınızla başa çıkmak derken, bambaşka bir dünyaya giriyorsunuz. 'Kendimi tutuyorum. Ne zaman olacak?' diyorsunuz. Yaklaşık bir hafta sonra, odamda yapayalnızdım ve daha önce ya da sonra hiç duymadığım bir feryat koptu ağzımdan. Bu sadece acı, keder ve suçluluktu. İnsanlık dışı bir durumdu."

Oğlu Sage'in çok iyi kalpli bir çocuk olduğunu vurgulayan Stallone, onun gelecekte harika işler başarabileceğine inandığını sözlerine ekledi. Stallone'un ilk eşi Sasha Czack ile olan evliliğinden küçük oğlu Seargeoh da dünyaya gelmiş ve kendisine 1982 yılında otizm teşhisi konmuştu.