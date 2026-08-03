Tahir Sarıkaya'nın yaşamı merak ediliyor. Tahir Sarıkaya'nın neden gözaltına alındığı araştırılıyor. Peki, Tahir Sarıkaya kimdir? Tahir Sarıkaya neden gözaltına alındı?

TAHİR SARIKAYA KİMDİR?

Tahir Sarıkaya 15 Aralık 1980 tarihinde Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Sarıkaya, 2012 yılından itibaren Beyaz TV’de yayınlanan "Uyan Türkiyem" adlı sabah haber programının sunuculuğunu yaptı.

TAHİR SARIKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı.

Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri ile bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü.