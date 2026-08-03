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Tahir Sarıkaya kimdir? Tahir Sarıkaya neden tutuklandı?

Tahir Sarıkaya kimdir? Tahir Sarıkaya neden tutuklandı?

3.08.2026 21:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tahir Sarıkaya kimdir? Tahir Sarıkaya neden tutuklandı?

Tahir Sarıkaya'nın neden tutuklandığı araştırılıyor. Peki, Tahir Sarıkaya kimdir? Tahir Sarıkaya neden tutuklandı?

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Tahir Sarıkaya'nın yaşamı merak ediliyor. Tahir Sarıkaya'nın neden tutuklandığı araştırılıyor. Peki, Tahir Sarıkaya kimdir? Tahir Sarıkaya neden tutuklandı?

TAHİR SARIKAYA KİMDİR?

Tahir Sarıkaya 15 Aralık 1980 tarihinde Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Sarıkaya, 2012 yılından itibaren Beyaz TV’de yayınlanan "Uyan Türkiyem" adlı sabah haber programının sunuculuğunu yaptı.

TAHİR SARIKAYA TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından “şantaj” suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve hakimlik tarafından tutuklandı.

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