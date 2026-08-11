2026 Tam Güneş Tutulması için geri sayım sona ererken gökyüzü tutkunları tarihi doğa olayına kilitlendi. Peki, Tam güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Tam güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tam Güneş Tutulması, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Uzmanların açıklamalarına ve astronomik hesaplamalara göre tutulmanın zirve noktası ve en yoğun evresi Türkiye Saati ile (TSİ) 20.47 civarında yaşanacak. Tam tutulma anının süresi ise yaklaşık 2 dakika 18 saniye sürecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Yılın bu büyük gök olayı ne yazık ki Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmanın maksimum seviyeye ulaştığı saatlerde Güneş, ülkemizde ufuk çizgisinin altına inmiş olacağı için gök olayı Türkiye'den hem tam hem de parçalı olarak gözlemlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLİR?

Tam Güneş Tutulması hat hattı üzerinde kalan Grönland, İzlanda, İspanya, Portekiz'in kuzeyi ve Kuzey Rusya bölgelerinden tam olarak izlenebilecek.

Avrupa'nın batısı (İngiltere, Fransa, İtalya), Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları ve Kuzey Afrika'daki bazı ülkelerden (Fas, Cezayir, Tunus) ise tutulma parçalı (kısmi) olarak gözlemlenebilecek.