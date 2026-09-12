Tanesi 100 TL'den yok satıyor: Samsun'da fındığın tahtını sarsan girişim

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilçede ejder meyvesi üretimi gerçekleştiren Neşe Özbek’i serasında ziyaret etti. Ziyarete Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yılmaz, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ile il ve ilçe müdürlüğünde görevli teknik personeller katıldı.

480 metrekarelik kapalı alanda ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan Neşe Özbek ve ailesinden üretim süreçleri, seranın verimliliği ve pazarlama imkanları hakkında bilgi alan İl Müdürü Kemal Yılmaz, bölge tarımına sağladıkları katma değer ve cesur girişimcilikleri dolayısıyla üreticiyi tebrik etti.

ÜRETİCİ ÖZBEK: "GÜZEL BİR GETİRİSİ VAR"

Ziyaret sırasında üretim süreçleri hakkında bilgiler paylaşan üretici Neşe Özbek, "Bu işe fındık dışında farklı bir meyve yetiştirebilir miyiz diye araştırma yaparak başladım. Araştırırken ejder meyvesiyle karşılaştım; görsel olarak çok şık görünüyordu ve bölgemizde yetişebileceğine inandım. Yaklaşık 4 yıl önce fidanlarımızı diktik. 480 metrekarelik seramızda 100 direğin etrafına toplam 400 fidan yerleştirdik. 'Ürün tutarsa, meyvemiz yetişirse çok daha güzel bir getirisi olur' diye düşündük. Öyle de oldu. Son 2 yıldır hem ürün hem de fidan satışına başladık. Fındıktan alacağımız verim ve kazanca kıyasla ejder meyvesi kat kat daha fazla kazandırıyor. Bu süreçten çok memnunuz. Bu yıl meyvemizin kilosunu 250 TL’den, adet olarak ise 100 TL’den satışa sunuyoruz. Ejder meyvesi sürekli kendi fidanını veren bir tür olduğu için çelikten üretim de gerçekleştiriyoruz. Yetiştirmek isteyenler için hem şehir içine hem de şehir dışına fidan gönderimi yapıyoruz; balkonlarında veya ofislerinde bile yetiştirenler oluyor. Fidanlarımızın adet fiyatı ise bu yıl 120 TL" dedi.

"ÖRNEK BİR İŞ"

Samsun genelinde alternatif ürün yelpazesini genişletilmesinin önemine dikkat çeken Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Üretim şehri Samsun’umuzun her bir köşesinde farklı bir güzellikle, farklı bir üretimle karşılaşmak mümkün. Bir taraftan hasat işlemleri sürerken, diğer taraftan yeni fideler ve tohumlar toprakla buluşuyor. Burada da Çarşamba ilçemizde çok güzel bir örnekle karşı karşıyayız. Neşe Hanım ve eşi, yaklaşık 4 yıl önce bu tesisi kurarak hem örnek bir işe imza atmışlar hem de tüm üreticilerimize rol model olmuşlar" ifadelerini kullandı.

Ejder meyvesi hakkında temel bilgiler veren Müdür Yılmaz, "Ejder meyvesi hassas bir bitki; bölge şartlarımızda açık alanda yetiştirilmesi mümkün değil çünkü eksi derecelere karşı oldukça duyarlı. Üreticilerimiz kontrollü sera ortamında bu işin olabileceğini kanıtlamış durumdalar. Kış aylarında sıcaklıkların eksi değerlere düşme riskine karşı serada ısıtma yaparak bitkiyi koruyorlar ve bu sayede oldukça verimli bir ürün elde ediyorlar. Bu tür hassas ürünlerde çok dikkatli olmak gerekiyor; kış döneminde anlık bir ihmal veya ısıtma yapılmaması tüm tesisin zarar görmesine yol açabilir. Zamanında ve doğru müdahaleyle gayet başarılı sonuçlar alınıyor" diye konuştu.

"FINDIĞA KIYASLA BİRİM ALAN GETİRİSİ ÇOK DAHA YÜKSEK"

İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Örtüaltı yetiştiricilik zaten birim alandan sağladığı yüksek gelirle karlı bir üretim yöntemi. Ejder meyvesini bölgemizde yetiştirilen geleneksel ürünlerle, örneğin fındıkla mukayese ettiğimizde birim alan kazancının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Şu an 4. yılında olan bu seradaki 400 fidanımızdan bu yıl yaklaşık 1 ton ürün bekleniyor. Piyasada kilogramı 100 ile 200 TL arasında alıcı bulan bu meyve, aile ekonomisine ve işletmeye ciddi bir gelir sağlıyor. Sahil ilçelerimizde ana ürünlerin yanında ilave gelir getirecek bu tarz alternatif ürün modellerini son derece önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"SAĞLIK DEPOSU EJDER MEYVESİNİN ÜRETİMİNİ ARTIRACAĞIZ"

Yılmaz, son olarak ejder meyvesinin faydalarından bahsederek, "Ejder meyvesi sadece ekonomik değeriyle değil, besin değeriyle de öne çıkan bir ürün. Antioksidan içeriği ve C vitamini oranı oldukça yüksek. Böylesine değerli ve kaliteli bir meyvenin Samsun genelindeki üretimini artırmak adına İl Müdürlüğü olarak bundan sonraki süreçte de saha çalışmalarımıza ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Ziyaret sonrası 480 metrekarelik serada olgunlaşmış Ejder Meyveleri hasat edildi.