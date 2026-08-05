Tarih yaklaştı, iddia yeniden gündemde: 12 Ağustos’ta yerçekimi 7 saniyeliğine duracak mı?

12 Ağustos 2026 tarihi yaklaşırken sosyal medyada aylardır dolaşan bir iddia yeniden gündem oldu. TikTok, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşılan videolarda, 12 Ağustos'ta Dünya'nın yerçekiminin 7 saniyeliğine ortadan kalkacağı ileri sürüldü.

İddiaların yeniden yayılmasıyla birlikte “12 Ağustos'ta ne olacak?”, “Dünya'nın yerçekimi gerçekten kaybolacak mı?” ve “İnsanlar havaya mı uçacak?” soruları da merak edilmeye başlandı.

NASA, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurum yetkilisi, doğrulama platformu Snopes’a yaptığı değerlendirmede yerçekiminin kaybolacağına dair herhangi bir bilimsel veri bulunmadığını belirtti.

12 AĞUSTOS YERÇEKİMİ İDDİASI NE?

Sosyal medya paylaşımlarında, yerçekiminin 14.33 UTC'de, Türkiye saatiyle 17.33 civarında yaklaşık 7 saniyeliğine kaybolacağı iddia ediliyor.

Bazı videolarda bu sırada insanların ve nesnelerin havaya fırlayacağı, insanların 15-20 metre yüksekliğe ulaşacağı ve yerçekiminin yeniden devreye girmesiyle büyük bir yıkım yaşanacağı öne sürülüyor.

İddiaların bir başka bölümünde NASA'nın söz konusu olayı önceden bildiği ve kamuoyundan gizlediği öne sürülüyor. “Project Anchor” (Çapa Projesi) isimli gizli bir operasyonla milyarlarca dolarlık hazırlık yapıldığı da iddialar arasında yer alıyor.

YER ÇEKİMİ İDDİASINA NASA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada iddianın yeniden gündeme gelmesi, NASA'nın açıklamasının yeni olduğu izlenimi oluşturabiliyor. Ancak NASA söz konusu iddiaya ilişkin açıklamayı Ocak 2026'da yaptı.

NASA sözcüsü, doğrulama platformu Snopes'a yaptığı değerlendirmede Dünya'nın 12 Ağustos 2026'da yerçekimini kaybetmeyeceğini belirtti. Açıklamada, yerçekiminin kaybolacağına ilişkin herhangi bir bilimsel veri bulunmadığı ifade edildi.

NASA'ya göre Dünya'nın yerçekimi, gezegenin kütlesi tarafından belirleniyor. Yerçekiminin ortadan kalkması için Dünya'nın okyanusları, atmosferi ve çekirdeği de dahil olmak üzere toplam kütlesinin yok olması gerekiyor. Böyle bir durumun gerçekleşmesi ise fiziksel olarak mümkün değil.

“PROJECT ANCHOR” GERÇEK Mİ?

Sosyal medya paylaşımlarında yer alan “Project Anchor” isimli gizli operasyon iddiası da güvenilir bilimsel kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

NASA'nın açıklamasında da böyle bir operasyonun varlığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. İddiaların sosyal medyada hızla yayılması, bilimsel olarak doğrulandığı anlamına gelmiyor.