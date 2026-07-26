Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisindeki Amil Sağlam rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, Bodrum'da bir misafirhaneye yerleştiğini açıkladı. Peki, Tarık Papuççuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Papuççuoğlu dizi ve filmleri
TARIK PAPUÇÇUOĞLU KİMDİR?
Galatasaray Lisesi'nin ardından, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Tarık Papuççuoğlu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de oynayan sanatçının geniş izleyici kitlesiyle buluşması, İkinci Bahar dizisinde üstlendiği "Kebapçı Vakkas" rolüyle olmuştur. Ardından Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Müdür Amil Sağlam rolüyle ününü perçinlemiştir. Bir dönem televizyonda bir program sunuculuğu da yapan Papuççuoğlu, reklam filmlerinde de oynadı.
TARIK PAPUÇÇUOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI
Tarık Papuççuoğlu'nun Gülgün Akansu'dan iki kızı vardır. Biri oyuncu ve sunucu olan Zeynep Papuççuoğlu'dur.
TARIK PAPUÇÇUOĞLU DİZİ VE FİLMLERİ
1984: Köşe Dönücü
1986: Aaahh Belinda
1986: Değirmen
1988: Arabesk
1988: Arkadaşım Şeytan
1991: Şen Dullar
1991: Varsayalım İsmail
1995: Boşgezen ve Kalfası
1999: Evimiz Olacak mı?
2000: Melekler Evi
2000-2001: İkinci Bahar
2001: Bizim Otel
2001: Koltuk Sevdası
2002: Azad
2002: Derya & Deniz
2002: Mumya Firarda
2002: Yıldız Karayel
2003-2006: Hayat Bilgisi
2006: İlk Aşk
2007: Kısmetim Otel
2007: Oyun Bitti
2007: Sinekli Bakkal
2007: Sünnet Davası
2008: Cesaretin Var Mı Aşka
2008: Hayattan Korkma
2009: Papatyam - Taylan
2010: Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - Can Baba
2010: Yerden Yüksek
2012: Düşman Kardeşler
2013: Avrupa Avrupa
2013: İçimdeki Balık
2013: Şevkat Yerimdar
2014: Oflu Hoca'nın Şifresi
2014: Sürgün İnek
2014: Kadim Dostum
2014: Paşa Gönlüm
2015: Çarşı Pazar
2015: En Güzeli
2015: Günebakan
2015: Hayattan Korkma
2016: Benim Adım Feridun
2017: İçimdeki Fırtına
2018: Gülperi
2018: Hedefim Sensin
2018: Organik Aşk
2022: Ah Nerede
2022: Benden Ne Olur?
2022: Şimdi Yandık
2023: Bursa Bülbülü
2023: Taçsız Prenses
2024: Yaren Leylek
2024: Bodrum Seferi
2024: Büyük Kuşatma
2025: Deha
2026: A.B.İ. - Tahir Hancıoğlu
2026: Ayrılık da Sevdaya Dahil