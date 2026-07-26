Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisindeki Amil Sağlam rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, Bodrum'da bir misafirhaneye yerleştiğini açıkladı. Peki, Tarık Papuççuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Papuççuoğlu dizi ve filmleri

TARIK PAPUÇÇUOĞLU KİMDİR?

Galatasaray Lisesi'nin ardından, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Tarık Papuççuoğlu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de oynayan sanatçının geniş izleyici kitlesiyle buluşması, İkinci Bahar dizisinde üstlendiği "Kebapçı Vakkas" rolüyle olmuştur. Ardından Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Müdür Amil Sağlam rolüyle ününü perçinlemiştir. Bir dönem televizyonda bir program sunuculuğu da yapan Papuççuoğlu, reklam filmlerinde de oynadı.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

Tarık Papuççuoğlu'nun Gülgün Akansu'dan iki kızı vardır. Biri oyuncu ve sunucu olan Zeynep Papuççuoğlu'dur.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU DİZİ VE FİLMLERİ

1984: Köşe Dönücü

1986: Aaahh Belinda

1986: Değirmen

1988: Arabesk

1988: Arkadaşım Şeytan

1991: Şen Dullar

1991: Varsayalım İsmail

1995: Boşgezen ve Kalfası

1999: Evimiz Olacak mı?

2000: Melekler Evi

2000-2001: İkinci Bahar

2001: Bizim Otel

2001: Koltuk Sevdası

2002: Azad

2002: Derya & Deniz

2002: Mumya Firarda

2002: Yıldız Karayel

2003-2006: Hayat Bilgisi

2006: İlk Aşk

2007: Kısmetim Otel

2007: Oyun Bitti

2007: Sinekli Bakkal

2007: Sünnet Davası

2008: Cesaretin Var Mı Aşka

2008: Hayattan Korkma

2009: Papatyam - Taylan

2010: Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - Can Baba

2010: Yerden Yüksek

2012: Düşman Kardeşler

2013: Avrupa Avrupa

2013: İçimdeki Balık

2013: Şevkat Yerimdar

2014: Oflu Hoca'nın Şifresi

2014: Sürgün İnek

2014: Kadim Dostum

2014: Paşa Gönlüm

2015: Çarşı Pazar

2015: En Güzeli

2015: Günebakan

2015: Hayattan Korkma

2016: Benim Adım Feridun

2017: İçimdeki Fırtına

2018: Gülperi

2018: Hedefim Sensin

2018: Organik Aşk

2022: Ah Nerede

2022: Benden Ne Olur?

2022: Şimdi Yandık

2023: Bursa Bülbülü

2023: Taçsız Prenses

2024: Yaren Leylek

2024: Bodrum Seferi

2024: Büyük Kuşatma

2025: Deha

2026: A.B.İ. - Tahir Hancıoğlu

2026: Ayrılık da Sevdaya Dahil