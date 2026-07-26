Tarkan'dan 'Filenin Sultanları' paylaşımı: 'Mutluluktan ağlattınız beni kızlar'

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci sette rakibini 25-23'lük skorla geçerek durumu 1-1'e getirdi.

FİLENİN SULTANLARI ŞAMPİYON!

Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti 26-24 kazanan milliler, maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de üstün oyununu sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, seti 25-21, karşılaşmayı ise 3-1 kazanarak FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Sultanları, 2023'te ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

TARKAN: "MUTLULUKTAN AĞLATTINIZ BENİ KIZLAR"

Filenin Sultanları'na dakikalar içinde tebrik mesajı yağarken; bir paylaşım da megastar Tarkan'dan geldi.

Voleybol sevgisi ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'na verdiği destekle bilinen sanatçı, "Mutluluktan ağlattınız beni kızlar" dedi.

Tarkan, paylaşımında "Mutluluktan ağlattınız beni kızlar. Muhteşemsiniz. Yine göğsümüzü kabarttınız. Sizlerle çok gurur duyuyoruz canımız Filenin Sultanları. Çooook kutlarım" ifadelerini kullandı.