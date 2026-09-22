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Tarladan tane tane ayıklanıp geliyor: Türk mutfağının vazgeçilmezinde zorlu hasat başladı

Tarladan tane tane ayıklanıp geliyor: Türk mutfağının vazgeçilmezinde zorlu hasat başladı

22.09.2026 09:37:00
Güncellenme:
İHA
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Tarladan tane tane ayıklanıp geliyor: Türk mutfağının vazgeçilmezinde zorlu hasat başladı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yetiştirilen beyaz kuru fasulyenin hasadı başladı.
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İlçede mayıs ayında ekimi yapılan kuru fasulyeler, bakım ve sulama çalışmalarının ardından olgunlaştı. Üreticiler ve tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlalara gelerek fasulyeleri kökleriyle birlikte söküyor. Tarlalardan toplanan fasulyeler, kurutma ve patoz işlemlerinin ardından tanelerinden ayrılıyor. Daha sonra ürünler ayıklanarak satışa hazırlanıyor. Üreticiler, sezon boyunca hava koşulları, sulama ve tarla bakımının verim üzerinde etkili olduğunu belirterek hasat dönemine ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

İlgili Konular: #Erzincan #hasat #beyaz fasulye