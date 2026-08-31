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Tartıdaki rakamlar değişmiyorsa nedeni bu olabilir: Kilo vermeyi zorlaştıran 8 hormon

Tartıdaki rakamlar değişmiyorsa nedeni bu olabilir: Kilo vermeyi zorlaştıran 8 hormon

31.08.2026 15:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tartıdaki rakamlar değişmiyorsa nedeni bu olabilir: Kilo vermeyi zorlaştıran 8 hormon

Kilo verme sürecinde yalnızca beslenme ve hareket düzeyi değil, iştah, tokluk, kan şekeri ve enerji dengesinde rol oynayan hormonlar da etkili olabilir. Bazı hormonal değişiklikler kilo vermeyi zorlaştırabilir. İşte kilo vermeyi zorlaştıran 8 hormon...

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Kilo vermek için beslenmeye dikkat etmek ve düzenli hareket etmek önemli olsa da tartıdaki değişimi etkileyen tek faktör bunlar değildir. Vücudun enerji dengesini, iştahı, tokluk hissini ve kan şekeri düzenini etkileyen hormonlar da kilo kontrolünde rol oynar. Özellikle bazı hormonal dengesizliklerde iştah artışı, daha sık yeme isteği veya kilo vermenin zorlaşması görülebilir. Peki, kilo vermeyi zorlaştıran hormonlar hangileridir ve vücutta nasıl bir rol oynarlar? İşte kilo kontrolüyle ilişkili başlıca hormonlar ve dikkat edilmesi gerekenler...

KİLO VERMEYİ HORMONLAR NASIL ETKİLER?

Vücutta görev yapan hormonlar, açlık ve tokluk hissinden enerji kullanımına kadar birçok sürecin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle kilo değişimini yalnızca alınan ve harcanan enerji üzerinden değerlendirmek her zaman yeterli olmayabilir. Özellikle iştahı artıran veya azaltan hormonlardaki değişimler, kişinin ne kadar acıktığını ve yemek sonrasında ne kadar süre tok kaldığını etkileyebilir. Bunun yanında kan şekeri düzeni ve metabolik süreçlerle ilişkili hormonal mekanizmalar da vücut ağırlığının kontrolünde rol oynayabilir.

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KİLO VERMEYİ ZORLAŞTIRAN 8 HORMON

1. İnsülin

İnsülin, kan şekeri düzenlenmesinde önemli rol oynayan hormonlardan biridir. Yemek sonrasında kandaki glikozun hücrelere taşınmasına yardımcı olur. İnsülin direnci geliştiğinde vücudun insüline verdiği yanıt azalabilir ve kan şekeri kontrolü zorlaşabilir. Bu durum kilo yönetimini etkileyebilen metabolik değişikliklerle birlikte görülebilir. İnsülin direnci bulunan kişilerde kilo verme süreci bazı durumlarda daha zor olabilir.

2. Leptin

Leptin, vücudun enerji depoları hakkında beyne bilgi veren ve tokluk hissinin düzenlenmesinde rol oynayan hormonlardan biridir. Yağ dokusu tarafından üretilir. Fazla kilo durumunda leptin seviyeleri yüksek olmasına rağmen vücudun bu hormona yeterince yanıt vermediği leptin direnci görülebilir. Bu durum tokluk sinyallerinin etkisini değiştirebilir ve kilo kontrolünü zorlaştırabilir.

3. Ghrelin

Ghrelin, halk arasında “açlık hormonu” olarak bilinir ve iştahın düzenlenmesinde rol oynar. Özellikle mide tarafından salgılanır. Kilo verme sürecinde ghrelin düzeylerinde artış görülebilir. Bu durum daha sık acıkmaya ve yiyecek tüketme isteğinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle diyet sırasında artan açlık hissi, vücudun enerji dengesini korumaya yönelik doğal mekanizmalarıyla ilişkili olabilir.

4. Kortizol

Kortizol, vücudun stres yanıtında görev alan hormonlardan biridir. Uzun süreli stres ve uyku düzensizliği, kortizol sistemiyle ilişkili değişikliklere yol açabilir. Stresli dönemlerde bazı kişilerde iştah ve özellikle yüksek kalorili yiyeceklere yönelik istek artabilir. Bu nedenle kilo verme sürecinde stres yönetimi ve uyku düzeni de önem taşır.

5. Tiroid hormonları

Tiroid hormonları, metabolizmanın düzenlenmesinde önemli rol oynar. Tiroid hormonlarının yetersiz olduğu hipotiroidi durumunda metabolik süreçlerde yavaşlama, yorgunluk ve kilo alma gibi belirtiler görülebilir. Açıklanamayan kilo artışı, sürekli yorgunluk, üşüme veya başka belirtiler varsa tiroid fonksiyonlarının sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi gerekebilir.

6. Östrojen

Östrojen, üreme sistemindeki görevlerinin yanı sıra vücut ağırlığı, yağ dağılımı ve metabolik süreçlerle de ilişkilidir. Yaşamın farklı dönemlerinde östrojen seviyelerinde meydana gelen değişiklikler vücut yağının dağılımını ve kilo kontrolünü etkileyebilir. Özellikle hormonal değişimlerin yaşandığı dönemlerde karın çevresindeki yağlanma ve vücut kompozisyonunda değişiklikler görülebilir.

7. Peptid YY

Peptid YY, yemek sonrasında bağırsaklardan salgılanan ve iştah ile tokluk düzenlenmesinde rol oynayan hormonlardan biridir. Yemek sonrasında oluşan tokluk sinyaline katkıda bulunur. Bağırsak hormonları ile beyin arasındaki iletişim, enerji alımı ve iştah kontrolünde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle kilo kontrolü birçok farklı hormonal mekanizmanın birlikte çalışmasıyla gerçekleşir.

8. GLP-1

GLP-1, yemek sonrasında bağırsaklardan salgılanan ve iştah, tokluk ile kan şekeri düzenlenmesinde rol oynayan hormonlardan biridir. Kilo kontrolündeki etkileri nedeniyle son yıllarda daha fazla gündeme gelmiştir. Ancak vücutta doğal olarak bulunan GLP-1 hormonu ile bu sistemi hedefleyen tıbbi ilaçlar aynı şey değildir. Kilo verme amacıyla herhangi bir hormon veya ilaç kullanılmadan önce mutlaka sağlık profesyoneline danışılmalıdır.

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HORMONLARIN KİLO ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Hormonları doğrudan “kontrol etmek” amacıyla rastgele takviye veya özel beslenme programlarına yönelmek yerine genel sağlık alışkanlıklarını iyileştirmek daha doğru bir yaklaşımdır.

Dengeli beslenmeye önem verin

  • Protein, lif, sağlıklı yağlar, sebzeler, meyveler ve tam tahıllar gibi farklı besin gruplarını dengeli şekilde içeren bir beslenme düzeni oluşturmak tokluk ve kan şekeri kontrolü açısından destekleyici olabilir.

Uzun süre aç kalmayın

  • Öğünleri sürekli ertelemek veya aşırı kısıtlayıcı diyetler uygulamak yoğun açlık hissine yol açabilir. Kişinin ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturmak önemlidir.

Düzenli hareket edin

  • Düzenli fiziksel aktivite, enerji harcamasının yanı sıra metabolik sağlık açısından da önem taşır. Yürüyüş, direnç egzersizleri ve kişinin kondisyonuna uygun farklı egzersiz türleri günlük rutine eklenebilir.

Uyku düzeninizi koruyun

  • Her gün benzer saatlerde uyumak, yeterli uyku almak ve yatmadan önce ekran kullanımını azaltmak uyku kalitesini destekleyebilir.

Stresi yönetmeye çalışın

  • Nefes egzersizleri, yürüyüş, hobiler, sosyal aktiviteler ve gevşeme teknikleri stres yönetimine yardımcı olabilir. Sürekli ve yoğun stres yaşanıyorsa profesyonel destek almak da değerlendirilebilir.
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