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Tatlı krizlerinin önüne geçmenin en kolay yolu: Tatlı isteğini bastıran 7 baharat
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Tatlı krizlerinin önüne geçmenin en kolay yolu: Tatlı isteğini bastıran 7 baharat

16.09.2026 21:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tatlı krizlerinin önüne geçmenin en kolay yolu: Tatlı isteğini bastıran 7 baharat

Gün içinde sık sık tatlı yeme isteğiyle karşılaşanlar, beslenme düzeninde bazı baharatlardan destek alabilir. İşte tatlı isteğini yönetmeye yardımcı olabilecek 7 baharat ve kullanım önerileri...

Tatlı krizlerinin önüne geçmenin en kolay yolu: Tatlı isteğini bastıran 7 baharat

Tatlı yeme isteği özellikle öğün aralarında veya günün ilerleyen saatlerinde artabiliyor. Şekerli yiyeceklere yönelmek yerine yemeklere ve içeceklere bazı baharatları eklemek, tatlı arzusunu yönetmeye yardımcı olabilecek seçenekler arasında yer alıyor. Peki tatlı isteğini azaltmaya yardımcı olabilecek baharatlar hangileri? İşte günlük beslenmede kullanılabilecek 7 baharat...

Tatlı krizlerinin önüne geçmenin en kolay yolu: Tatlı isteğini bastıran 7 baharat

TATLI İSTEĞİNİ BASTIRAN 7 BAHARAT

1. Tarçın

Tatlı isteği denildiğinde akla gelen baharatların başında tarçın geliyor. Kendine özgü tatlımsı aroması sayesinde yiyecek ve içeceklere şeker eklemeden daha tatlı bir lezzet hissi verebiliyor.

Tarçın; yoğurt, yulaf, süt veya meyvelerin üzerine serpilerek tüketilebilir. Ancak tarçının tatlı isteğini kesin olarak ortadan kaldırdığı düşünülmemeli. Dengeli beslenmenin bir parçası olarak değerlendirilmesi daha doğru olur.

Tatlı krizlerinin önüne geçmenin en kolay yolu: Tatlı isteğini bastıran 7 baharat

2. Zencefil

Keskin ve aromatik tadıyla zencefil, tatlı isteğini farklı bir lezzetle karşılamak isteyenlerin tercih edebileceği baharatlardan biri. Taze olarak veya toz halinde kullanılabilen zencefil, ılık içeceklere ve çeşitli yemeklere eklenebilir.

Özellikle şekerli içecekler yerine zencefil eklenmiş ılık su veya şekersiz içecekler tercih etmek, günlük şeker tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Tatlı krizlerinin önüne geçmenin en kolay yolu: Tatlı isteğini bastıran 7 baharat

3. Kakule

Hoş kokusu ve kendine özgü aromasıyla kakule, özellikle içeceklerde kullanılabilecek baharatlardan biridir. Şeker eklenmeden hazırlanan kahve, süt veya bitki çaylarına az miktarda kakule eklemek farklı bir tat elde edilmesini sağlayabilir.

Tatlı isteği geldiğinde yoğun şeker içeren yiyecekler yerine aroması güçlü seçeneklere yönelmek, damak tadının zaman içinde daha az şekerli tatlara alışmasına yardımcı olabilir.

Tatlı krizlerinin önüne geçmenin en kolay yolu: Tatlı isteğini bastıran 7 baharat

4. Karanfil

Yoğun aroması nedeniyle küçük miktarlarda bile belirgin bir tat sağlayan karanfil, tatlı isteğini yönetirken kullanılabilecek baharatlar arasında bulunuyor.

Karanfil ılık içeceklere eklenebilir veya yemeklerde kullanılabilir. Güçlü aroması sayesinde şeker eklemeden yiyecek ve içeceklere daha belirgin bir lezzet kazandırabilir.

Tatlı krizlerinin önüne geçmenin en kolay yolu: Tatlı isteğini bastıran 7 baharat

5. Hindistan cevizi

Hindistan cevizi, kendine özgü aroması nedeniyle tatlı tariflerinde sık kullanılan seçeneklerden biri. Ancak şekerli tatlılara eklemek yerine şekersiz yoğurt, yulaf veya meyvelerle birlikte kullanılabilir.

Burada porsiyon miktarına dikkat etmek önemlidir. Hindistan cevizi doğal olarak enerji içeren bir besindir ve fazla tüketilmesi günlük enerji alımını artırabilir.

Tatlı krizlerinin önüne geçmenin en kolay yolu: Tatlı isteğini bastıran 7 baharat

6. Kakao

Şekersiz kakao, özellikle çikolata isteği yaşayanlar için kullanılabilecek seçeneklerden biri. Yoğurt, süt veya yulaf gibi besinlere eklenerek yoğun kakao aroması elde edilebilir.

Ancak kakao ile hazırlanan ürünlerin şeker içeriğine dikkat etmek gerekir. Tatlı isteğini azaltmak amacıyla kullanılacaksa ilave şeker içermeyen kakao tercih edilmesi daha uygun olabilir.

Tatlı krizlerinin önüne geçmenin en kolay yolu: Tatlı isteğini bastıran 7 baharat

7. Muskat

Yoğun ve kendine özgü aroması bulunan muskat, yemeklerde ve bazı içeceklerde az miktarda kullanılabilir. Güçlü tadı nedeniyle fazla miktarda tüketilmemesi gerekir.

Baharatların amacı tatlıyı tamamen ortadan kaldırmak değil, daha az şeker kullanarak yiyecek ve içeceklerden alınan lezzeti artırmaya yardımcı olmaktır.

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