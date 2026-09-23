Tavuk nasıl çözdürülmeli? Sağlık riskini önlemek için doğru yöntem belli oldu

Dondurulmuş tavuğu pişirmeden önce nasıl çözdürmek gerektiği merak ediliyor. Tezgâhta bekletmek, suya koymak ya da buzdolabında çözülmesini beklemek arasında önemli farklar bulunuyor. İşte tavuk çözdürürken dikkat edilmesi gerekenler ve en güvenli yöntem…

TAVUK ÇÖZDÜRMENİN EN GÜVENLİ YOLU HANGİSİ?

Dondurulmuş tavuğun doğru şekilde çözdürülmesi, gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Özellikle oda sıcaklığında uzun süre bekletilen tavuklarda zararlı bakterilerin çoğalması riski artabiliyor. Bu nedenle çözündürme işleminin uygun koşullarda yapılması gerekiyor.

TAVUK TEZGAHTA ÇÖZDÜRÜLÜR MÜ?

Dondurulmuş tavuğun tezgâh üzerinde, yani oda sıcaklığında bekletilerek çözdürülmesi önerilmiyor. Dış kısmı hızla ısınırken iç kısmı donmuş kalabiliyor. Bu durum, bakterilerin çoğalması için uygun koşullar oluşturabiliyor.

TAVUK SUDA NASIL ÇÖZDÜRÜLÜR?

Tavuğu soğuk suda çözdürmek, doğru uygulandığında güvenli yöntemlerden biri. Bunun için:

Tavuk, sızdırmaz bir poşete veya ambalaja yerleştirilmeli.

Soğuk suya tamamen batırılmalı.

Suyun yaklaşık 30 dakikada bir değiştirilmesi gerekiyor.

Çözündükten sonra tavuk hemen pişirilmeli.

EN GÜVENLİ YÖNTEM: BUZDOLABINDA ÇÖZDÜRMEK

Dondurulmuş tavuğu buzdolabında, 4°C veya daha düşük sıcaklıkta çözdürmek, gıda güvenliği açısından en güvenilir yöntem olarak kabul ediliyor. Bu yöntem daha uzun sürse de tavuğun güvenli sıcaklıkta çözünmesini sağlıyor.