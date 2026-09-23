Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tavuk nasıl çözdürülmeli? Sağlık riskini önlemek için doğru yöntem belli oldu

Tavuk nasıl çözdürülmeli? Sağlık riskini önlemek için doğru yöntem belli oldu

23.09.2026 17:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tavuk nasıl çözdürülmeli? Sağlık riskini önlemek için doğru yöntem belli oldu

Dondurulmuş tavuğu çözdürürken yapılan hatalar, gıda güvenliği açısından risk oluşturabiliyor. Peki tavuk tezgahta mı, suda mı yoksa buzdolabında mı çözdürülmeli? İşte uzmanların önerdiği en güvenli yöntem ve dikkat edilmesi gerekenler.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Dondurulmuş tavuğu pişirmeden önce nasıl çözdürmek gerektiği merak ediliyor. Tezgâhta bekletmek, suya koymak ya da buzdolabında çözülmesini beklemek arasında önemli farklar bulunuyor. İşte tavuk çözdürürken dikkat edilmesi gerekenler ve en güvenli yöntem…

TAVUK ÇÖZDÜRMENİN EN GÜVENLİ YOLU HANGİSİ?

Dondurulmuş tavuğun doğru şekilde çözdürülmesi, gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Özellikle oda sıcaklığında uzun süre bekletilen tavuklarda zararlı bakterilerin çoğalması riski artabiliyor. Bu nedenle çözündürme işleminin uygun koşullarda yapılması gerekiyor.

Image

TAVUK TEZGAHTA ÇÖZDÜRÜLÜR MÜ?

Dondurulmuş tavuğun tezgâh üzerinde, yani oda sıcaklığında bekletilerek çözdürülmesi önerilmiyor. Dış kısmı hızla ısınırken iç kısmı donmuş kalabiliyor. Bu durum, bakterilerin çoğalması için uygun koşullar oluşturabiliyor.

TAVUK SUDA NASIL ÇÖZDÜRÜLÜR?

Tavuğu soğuk suda çözdürmek, doğru uygulandığında güvenli yöntemlerden biri. Bunun için:

  • Tavuk, sızdırmaz bir poşete veya ambalaja yerleştirilmeli.
  • Soğuk suya tamamen batırılmalı.
  • Suyun yaklaşık 30 dakikada bir değiştirilmesi gerekiyor.
  • Çözündükten sonra tavuk hemen pişirilmeli.

EN GÜVENLİ YÖNTEM: BUZDOLABINDA ÇÖZDÜRMEK

Dondurulmuş tavuğu buzdolabında, 4°C veya daha düşük sıcaklıkta çözdürmek, gıda güvenliği açısından en güvenilir yöntem olarak kabul ediliyor. Bu yöntem daha uzun sürse de tavuğun güvenli sıcaklıkta çözünmesini sağlıyor.

İlgili Konular: #tavuk #çiğ tavuk #Çözdürme

İlgili Haberler

Çikolata kisti sadece jinekolojik bir sorun değil: ABD'deki dev araştırmadan dikkat çeken Tip 2 diyabet uyarısı
Çikolata kisti sadece jinekolojik bir sorun değil: ABD'deki dev araştırmadan dikkat çeken Tip 2 diyabet uyarısı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolojik Onkoloji Yan Dal Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Minareci, endometriozisin (çikolata kisti) yalnızca adet ağrısı ve doğurganlık sorunlarıyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, özellikle menopoz öncesi dönemdeki kadınlarda metabolik risklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çekti.
Neden bu kadar kolay zatürre oluyoruz? Uzman isim açıkladı...
Neden bu kadar kolay zatürre oluyoruz? Uzman isim açıkladı... Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son günlerde artış gösteren grip ve zatürre vakalarının arkasındaki temel nedenin toplumda birden fazla virüsün aynı anda dolaşımda olması olduğunu söyledi. Hastalığa karşı bağışıklık sisteminin tek bir etkenle değil çok sayıda enfeksiyonla mücadele ettiğini belirten Özkaya, özellikle çocukluktan itibaren maruz kalınan çevresel faktörlere karşı uyardı.
Cips yerine sağlıklı kış atıştırmalığı: Kararmadan fırında ve güneşte meyve kurutma rehberi
Cips yerine sağlıklı kış atıştırmalığı: Kararmadan fırında ve güneşte meyve kurutma rehberi Kış aylarında meyveleri uzun süre saklamak isteyenler, elma, armut ve portakal gibi meyveleri karartmadan fırında veya güneşte kurutabilir. İşte meyveleri karartmadan fırında ve güneşte kurutmanın en pratik yolları...