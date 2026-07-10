Taze Fındık tezgaha indi: Kilosu 200 TL'den alıcı bekliyor

Sahil kesimlerinde hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte olgunlaşan taze fındık, turistik alanlar ve yol kenarlarındaki tezgahlarda yerini aldı. Üreticiler, resmi hasat dönemi başlamamış olmasına rağmen fındığın yeterli olgunluğa ulaştığını ve gelen talepler doğrultusunda satış yaptıklarını ifade ediyor.

Kendi ürettiği yöresel ürünlerin yanı sıra taze fındık da sattığını belirten Gülbeyaz Zafer Çaytepeli, satışların yeni başladığını ve önümüzdeki günlerde talebin artmasını beklediklerini söyledi. Çaytepeli, "Müşterilerimiz istedikleri için getiriyorum. Şehrimizi gezmeye gelen yerli turistler ve farklı illerden gelen ziyaretçiler taze fındığa ilgi gösteriyor. Kendi ürünümüzü satıyoruz ve her yıl güzel satış yapıyoruz" dedi.

Ankara'dan Ordu'ya gelen ziyaretçilerden Orhun Yel ise kente her gelişlerinde taze fındık aldıklarını belirterek, "Biz buna yaş ya da süt fındık diyoruz. Her yerde bulunmuyor. Ordu'ya gelmişken yaklaşık 2 kilogram aldık. Bu haliyle tüketmeyi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.