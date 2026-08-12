Tedavisi bulunmayan nadir hastalığa bilimsel umut: Brokolideki gizli bileşik nöron hasarını durduruyor

Sinir sistemi üzerinde yıkıcı tahribat yaratan ve dünyada tedavisi bulunmayan nadir genetik rahatsızlıklardan Friedreich ataksisi (FA) için tıp dünyasından umut verici bir keşif geldi. Avustralya'daki Swinburne Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve tıp dergisi Antioxidants & Redox Signaling bünyesinde yayımlanan çalışma, mutfakta sıkça tüketilen brokolideki doğal bileşiklerin sinir hücrelerini koruduğunu gösterdi. Omurilik ve beyindeki nöronların hasar görmesiyle gelişen hastalık; yürüme, konuşma, motor beceriler ve hayatta kalma yetilerinin kademeli olarak kaybına yol açıyor.

SÜLFORAFAN MADDESİ EKSİK FRATAKSİN PROTEİNİNİ ARTIRIYOR

Araştırmayı yürüten ekibin başyazarı Doç. Dr. Faith Kwa ve ekibi, brokolide doğal olarak bulunan "sülforafan" adlı biyoaktif bileşiğin hastalıktaki temel mekanizmayı onardığını saptadı. Klinik çalışmalarda sülforafanın, Friedreich ataksisi hastalarında kritik seviyede eksik olan "frataksin" protein düzeylerini artırdığı ve hassas nöronları yıkımdan koruduğu kanıtlandı.

Ayrıca bu doğal bileşiğin, sinir hücrelerinde meydana gelen hücresel stresi ve kronik iltihaplanmayı (enflamasyon) baskılayarak hastalığın ilerleme hızını kestiği kaydedildi.

ÇOCUK HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE GÜVENLİ TEDAVİ SEÇENEĞİ

Friedreich ataksisi vakalarının büyük çoğunluğunu çocuklar oluşturmasına karşın, tıp dünyasında çocuklar için onaylanmış spesifik bir tedavi protokolü bulunmuyor. Doç. Dr. Faith Kwa, sülforafan maddesinin çocuklar ve yetişkinler üzerinde geçmişe dönük klinik güvenlik kaydı bulunduğunu, saf ve biyoaktif formunun halihazırda erişilebilir olduğunu bildirdi.

Tıbbi araştırmacılar, bu bileşik sayesinde pahalı ve ulaşılması zor kimyasal ilaçlar yerine, dünya genelindeki ailelerin kolayca erişebileceği ekonomik bir tedavi seçeneğinin doğabileceğini vurguluyor.

İNSAN DENEYLERİ İÇİN KLİNİK SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Nadir görülen bir hastalık olması nedeniyle araştırma fonlarının yetersizliğine dikkat çeken bilim insanları, keşfedilen yöntemi geniş kapsamlı insan klinik deneyleriyle tescillemek adına uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Yapılacak klinik testlerin ardından ilacın dağıtım ve onay süreçlerinin hızla tamamlanabileceği aktarılıyor. Keşif, çocukların yaşam kalitesini artırmak, motor bağımsızlıklarını korumak ve uzun vadeli hayatta kalma şanslarını tırmandırmak adına tarihi bir eşik olarak kabul ediliyor.