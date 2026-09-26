Tekirdağ’da 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali başladı: Türkan Şoray mutfağa girdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin gastronomi mirasını, bağcılık kültürünü ve yerel üreticilerini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla hayata geçirilen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali başladı.

Etkinliklerin ilk günü, Zübeyde Hanım Teksanat Galerisi’ndeki "Emek ve Bereket" resim sergisi ve ardından Hasan Ali Yücel Meydanı’ndan başlayan bando eşliğindeki kortej yürüyüşüyle açıldı. Trakya ve Balkan coğrafyasından çok sayıda şef, üretici ve davetlinin katıldığı festival alanında kentin simge lezzetleri ile bağcılık ürünleri sergilendi.







"TEKİRDAĞ'IN HİKÂYESİNİ BİRLİKTE YAZIYORUZ"

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, kentin tarımsal ve kültürel zenginliğine dikkat çekti. Temel hedeflerinin yerel üreticiyi desteklemek ve geleneksel ürünleri katma değere dönüştürmek olduğunu belirten Yüceer, şu ifadeleri kullandı:

"Toprağın emeğini, bağın bereketini, üreticimizin alın terini, kadınlarımızın el emeğini ve ustalarımızın yıllardır kuşaktan kuşağa aktardığı tarifleri büyük bir sofrada buluşturuyoruz. Tekirdağ Köftesi, Hayrabolu Tatlısı, Malkara Eski Kaşarı, Velimeşe Bozası ve Şarköy ürünleri başta olmak üzere her değerimiz tarihimiz ve el emeğimizdir. Gelin Tekirdağ’ın sofrasında buluşalım, bağlarımızın hikâyesine ve kültürümüzün zenginliğine birlikte tanıklık edelim."

TÜRKAN ŞORAY MUTFAĞA GİRDİ

Festivalin ilk gününde Türk sinemasının "Sultan" lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray da yer aldı. "Tekirdağ Sultan Sofrası" etkinliği kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ve şef Orkun Candan ile mutfağa giren Türkan Şoray, yerel malzemelerle yemek hazırlayarak festival alanındaki vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İlk gün etkinlikleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Cüneyt Şentürk'ün konseriyle tamamlandı.







İKİNCİ GÜN PROGRAMI DA DOLU DİZGİN

Festivalin ikinci gününde Coğrafi İşaretli Ürünler Açık Hava Sergisi'nin yanı sıra Sahrap Soysal, Ayvaz Akbacak, Özge Şahin, Ceyda Özdemirli, Yunus Emre Akkor ve Antonis Simenteriadis gibi ünlü şeflerin katılımıyla gastronomi buluşmaları düzenlenecek. Program, Rumeli Orhan & Kemal konseri ile sona erecek. Kentin gastronomi hamlesi ilerleyen günlerde uluslararası katılımlı 3. Türkiye Bağcılık ve Teknoloji Sempozyumu ile devam edecek.