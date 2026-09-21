Tekirdağ'da düğünde ezber bozan hediye: Damadın arkadaşı salona buzağı ile geldi

Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde dün akşam Büşra-Serhat Cavar çifti, yapılan düğünle evlendi. Davetliler, törende takılarını taktığı sırada damadın çocukluk arkadaşı Berkcan Coşan, salona yanında buzağı ile geldi. Coşan, Bıyıkali Mahallesi'nde besicilik yapan Serhat Cavar'a düğününde takı yerine herkesin şaşkın bakışları arasında salona getirdiği buzağıyı hediye etti.

Damat ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Berkan Coşan, "Bir kan bağım yok ama gönülle beraberiz, kendisini çok seviyorum. İkimiz de hayvancılık yaptığımız için böyle bir hediye vermek istedim kendisine. O şekilde yani, burada bulamadık araştırdık yakın çevrelerde ama satmışlar ne yazık ki. Çanakkale'ye kadar gittik, oradan getirdik. Salona getirdim, herkes bir anda toplandı, çok büyük ilgi gördü. Herkes şaşırdı. Bir anda geldiği zaman orada da böyle durdu, yaramazlık yaptı. Süt verdiğimde de durdu. Sütü çok seviyor. Hayvana düğünden önce özel bakım yaptık. Yıkadım, taradım. Saç spreyi var bayanların kullandığı, onları sıktık üstüne. Kurutma makinesiyle kuruttuk, taradım. Bacaklarına teker teker kurdele taktım. Bu şekilde oldu" dedi.

‘BUZAĞI BEKLEMİYORDUM’

Damat Serhat Cavar (27), aldığı hediyeyi mahalleye götürerek beslemeye başladı. Aldığı hediyenin kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen Cavar, "Açıkçası benim için de şaşırtıcı bir hediye oldu. Çünkü hiç beklemiyordum. Normalde altın, para gibi hediyeler verilir. Buzağı beklemiyordum" diye konuştu.

'DÜĞÜNÜME RENK KATTI'

Özel sektörde çalışan gelin Büşra Cavar (27) da sıra dışı hediyeden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Ben çok mutlu oldum. Öncelikle Berkcan'a çok teşekkür ederim böyle bir hediye getirdiği için. Çok değişik oldu, düğünüme renk kattı. Eşim zaten hayvancılıkla uğraşıyor, Berkcan da aynı şekilde hayvancılıkla uğraşıyor. Biz çok mutlu olduk. Kendisine gözümüz gibi bakacağız, bundan kesinlikle şüphe etmesinler. Biz de onu çok sevdik" ifadelerini kullandı.