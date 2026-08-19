Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenecek olan TEKNOFEST Mavi Vatan festivalinin tarihi duyuruldu. Peki, Teknofest ne zaman? 2026 Teknofest Mavi Vatan nerede yapılacak?

TEKNOFEST MAVİ VATAN NE ZAMAN 2026?

TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival için ulaşımda ücretsiz deniz seferleri, ring otobüsleri ve otopark alanları kullanılacak.

İzmit-Kavaklı/Gölcük arasında ücretsiz gemi seferleri 30 dakika aralıklarla yapılacak. İlk sefer İzmit'ten 08.15'te, Gölcük'ten dönüşler ise 10.00'da başlayacak. Tütünçiftlik-Derince-Gölcük hattında da karşılıklı ücretsiz seferler düzenlenecek.

Özel araçlarıyla gelecek ziyaretçiler ise Gölcük Eski Sanayi, Necati Çelik Devlet Hastanesi, Yüzbaşılar Sahil, Roma Mezarı, Karavan Otopark, Yeniköy TIR Parkı, Tütünçiftlik ve İzmit NCity gibi belirlenen noktalara araçlarını bırakabilecek. Bu alanlardan festival bölgesine ücretsiz ring otobüsleriyle ulaşım sağlanacak.

Festival süresince Gölcük Tersanesi'ne belirlenen noktalardan ring seferleri de düzenlenecek. Ulaşım detaylarına TEKNOFEST'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİK TAKVİMİ

Festival kapsamında gençlerin projelerini sergileyebileceği çeşitli teknoloji yarışmaları düzenlenecek. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi kritik alanlarda gençler rekabet edecek. Yarışmaların yanı sıra festival boyunca Türk Donanması'nın en önemli gemilerini yurttaşlar ziyaret etme şansı bulunacak.

Kurulan sanal deneyim alanlarında denizcilik tarihini yansıtan oyunlar oynanacak. Etkinlik süresince SAT ve SAS komandoları tarafından özel gösterilerin de gerçekleştirileceği duyuruldu.