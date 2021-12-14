Teknolojideki tehlike: Eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı
ABD'de yaşayan bir kadın, eşiyle cinsel ilişkiye girdiği esnada 'yanlışlıkla' Facebook'tan canlı yayın açtı. Söz konusu canlı yayını 46 kişi izledi.
Gelişen teknoloji ve internet kullanımının artmasıyla birlikte dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu artık sosyal medya kullanıyor. Fakat sosyal medya kullanıcıları bazen tek bir tuşa yanlışlıkla bastığı için istemediği durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bunun son örneği ise ABD'de yaşandı.
ABD'de yaşayan @rroberson16 adlı TikTok kullanıcısı kadın da bunlardan biri. Evli ve bir çocuk annesi kadın, anısını anlattığı TikTok videosunda eşiyle cinsel ilişkiye girdiği esnada Facebook üzerinde yanlışlıkla canlı yayın açtığı için utancından bir hafta ağladığını anlattı. Kadın, "Hayatımın sona erdiğini düşündüm. Kocam hâlâ bunun eğlenceli olduğunu düşünüyor” ifadelerini kullandı.
Sputnik'in aktardığına göre, canlı yayına kadının babası da dahil olmak üzere toplam 46 kişinin geldiğini söyledi.
Gece yatağa girmeden önce telefonunu kilitlemeden yerine koyduğunu ve bir şekilde canlı yayına geçmek için düğmeye basan kadın, o esnada en yakın arkadaşının sık sık arayarak canlı yayını kesmeye çalıştığını anlattı.
Söz konusu görüntülerde görüntü yoktu ancak arkadan gelen sesler, o sırada cinsel ilişkiye girildiğini kanıtlıyordu.
'rroberson16' hesabından paylaşılan videonun altına birçok TikTok kullanıcısı da yorum yaptı. Yorum yapanlar kendisinin ya da 'arkadaşlarının' başına gelen utanç verici sosyal medya kazalarını anlattı.
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