Özellikle yatırımcıları ilgilendiren Temerrüdün ne olduğu merak ediliyor. Peki, Temerrüt nedir? Temerrüde düşmek ne demek?

TEMERRÜT NEDİR?

Temerrüt, bir borçlunun ödeme veya başka bir yükümlülüğü zamanında yerine getirmemesi durumudur. Hukuki anlamda borç ilişkisinde dengenin bozulduğu andır.

TEMERRÜT TÜRLERİ NELER?

Borçlu Temerrüdü: Borçlunun, vadesi gelen borcunu haklı bir sebep olmadan ödememesi veya yerine getirmemesidir.

Alacaklı Temerrüdü: Alacaklının, borçlunun zamanında yaptığı ödeme veya hizmet teklifini haklı bir neden olmadan kabul etmemesidir.

TEMERRÜDE DÜŞMEK NE DEMEK?

Temerrüde düşmek bir borçlunun borcunu ödeyememesi veya yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ihlal etmesi durumudur. Borçlunun temerrüde düşmesi, finansal istikrarını kaybettiğinin ve borcunu ödeyemediğinin bir göstergesi olarak kabul edilir ve borçlunun mali durumu hakkında olumsuz sinyaller verir.