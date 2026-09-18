AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/316 sayılı kararnameyle emniyet teşkilatının merkez ve taşra kadrosunda 69 görev değişikliği yapıldı. Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun tenzil-i rütbe alarak merkeze çekildiği ve daha pasif bir göreve getirildiği kesinleşti. Peki, Tenzili Rütbe ne demek? Tenzili Rütbe ne anlama geliyor?

TENZİLİ RÜTBE NE DEMEK?

Arapça kökenli bir tamlama olan tenzil-i rütbe, "rütbe indirme" veya "derece düşürme" demektir.

TENZİLİ RÜTBE NE ANLAMA GELİYOR?

Bir çalışanın unvanının, yetkilerinin veya pozisyonunun (örneğin müdürlükten şefliğe) istemi dışında geriletilmesidir. İş hukukunda tenzili rütbe, çalışma koşullarında esaslı değişiklik sayılır ve genellikle işçinin yazılı onayını gerektirir. Onaysız yapılan rütbe düşurme işlemleri hukuken tartışmalıdır.

MÜGE ANLI'NIN EŞİ NEDEN TENZİLİ RÜTBE ALDI?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2026 yılına Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak başladı. Mayıs ayında ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 1 Eylül'de gerçekleştirilen ilçe ve şube müdürlüklerine yönelik kapsamlı değişiklikler kapsamında görevinden ayrıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan son atama kararlarıyla birlikte Yüzbaşıoğlu'nun durumu belli oldu. 39 ilin emniyet müdürünün değiştiği kararname listesinde isminin yer almaması üzerine Yüzbaşıoğlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildiği öğrenildi.