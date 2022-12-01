Teoman: 'Sabra ihtiyacım var...'

01 Aralık 2022 Perşembe, 09:22

Ünlü şarkıcı Teoman, İstanbul Cihangir'deydi. Bir mekandan çıktığı görülen Teoman, yeni satın aldığı kitap hakkında konuştu.

Habertürk'ün haberine göre, Teoman, elinde bulunan kitap için, "Yeni aldım, çok merak diyorum. Okumak için de sabırsızlanıyorum. Kitabın konusu 'sabır' üzerine. Okuduktan sonra sizinle fikirlerimi paylaşırım. Bu ara sabra çok ihtiyacım var" şeklinde konuştu.

"BEN YARI EMEKLİYİM"

Ayrıca geçtiğimiz günlerde, "Emekli hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan Teoman, "Ben yarı emekliyim, sadece vereceğim konserleri ikiye böldüm. Hayatımın hiçbir şeyinden feragat etmedim. Öyle boş boş dolaşıyorum, az film seyrediyorum ve daha çok kitap okuyorum" demişti.

KONSERLERE ARA VERME SEBEBİNİ AÇIKLADI

Teoman, "Konserlere ara verme sebebim; müzik tat versin diyeydi. Çok çalışınca tatsızlaşıyor. Genç olduğum zamanlarda ben de günde üç konsere çıkıyordum. Tabii ki şimdi olmuyor" açıklamasında bulunmuştu.

GENÇ SANATÇILARI BEĞENİYORUM"

Genç sanatçıları beğendiğini belirten ve giyimleri hakkında yorumda bulunan Teoman, "Bence gayet iyi giyiniyorlar. Gençler ne isterse onu giyer" şeklinde konuşmuştu.

"GENELDE BOŞ BOŞ DOLAŞIYORUM"

Öte yandan Teoman, "Her şey yolunda, çok güzel. Oyunculuk değil ama bir ya da iki filme müzik yaptım. Küçük küçük işler yapıyorum aslında. Çocuklar ben genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum" demişti.

"ARTIK EVLENMEM"

Daha önce, "Şebnem Ferah ile her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye…" şeklinde konuşan Teoman, konuyla alakalı sorularına yanıt vermişti.

Ünlü isim, "Artık evlilik için de yaşlandım. Evlenmem artık. Şebnem Ferah benim çok yakın arkadaşım. Çok eskiden aramızda şaka amaçlı öyle bir diyalog geçmişti, durum bu" demişti.



