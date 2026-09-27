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TikTok kapatılacak mı? TikTok’a erişim engeli gelecek mi, son durum ne?

TikTok kapatılacak mı? TikTok’a erişim engeli gelecek mi, son durum ne?

27.09.2026 16:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TikTok kapatılacak mı? TikTok’a erişim engeli gelecek mi, son durum ne?

TikTok’un Türkiye’de kapatılacağı ve platforma erişim engeli getirileceği yönündeki iddialar sosyal medya kullanıcılarının gündeminde. Milyonlarca kişinin kullandığı platformun geleceğine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, “TikTok kapanıyor mu, TikTok yasaklanacak mı?” soruları araştırılıyor.
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Sosyal medya platformu TikTok hakkında ortaya atılan kapatılma ve erişim engeli iddiaları kullanıcıların gündemine geldi. Özellikle sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler sonrasında TikTok’un Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin nasıl bir uygulama yapılacağı merak konusu oldu. Peki, TikTok kapanacak mı, TikTok’a erişim engeli mi gelecek? İşte gündemdeki iddialar ve TikTok’la ilgili son durum...

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TİKTOK KAPANACAK MI?

Mevcut durumda TikTok’un Türkiye genelinde tamamen kapatılacağına veya platforma genel erişim engeli getirileceğine ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Son günlerde sosyal medyada yayılan iddiaların ardından kullanıcılar konuyla ilgili resmi kurumlardan gelecek açıklamaları takip ediyor.

TİKTOK’A ERİŞİM ENGELİ Mİ GELECEK?

Türkiye’de sosyal medya platformlarına yönelik çeşitli yasal ve idari yaptırımlar uygulanabiliyor. Ancak bu durum, TikTok’un tamamına erişim engeli getirileceği anlamına gelmiyor. Eylül 2026 itibarıyla TikTok’un Türkiye genelinde kapatılmasına yönelik alınmış yeni bir karar olduğuna dair resmi kaynaklarda bir duyuru bulunmuyor.

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