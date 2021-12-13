TIME dergisi 'Yılın Kişisi'ni seçti
ABD merkezli TIME dergisi, Tesla ve SpaceX'in kurucusu, ABD'li iş insanı Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' olarak seçti.
Her yıl dünya gündeminde en çok konuşulan kişiyi 'Yılın Kişisi' olarak seçen TIME dergisi 2021'in sonucunu açıkladı. Dergi bu unvana ABD'li iş insanı Elon Musk'ı layık gördü.
Dergi 2020 yılında, ABD'de 3 Kasım 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i seçmişti.
Her yıl dünya gündeminde en çok konuşulan kişiyi 'Yılın Kişisi' olarak seçen TIME dergisi, kısa süre önce okuyuculara açtığı anket sonuçlarını açıklamıştı. TIME dergisi anketine göre oy verenler, Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'yu 'Yılın Kişisi' seçmişti. Fakat her yıl olduğu gibi bu yıl da nihai sonuçlar derginin editörleri tarafından belirlendi.
Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh— TIME (@TIME) December 13, 2021
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