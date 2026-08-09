Tıp dünyasında ezber bozan keşif: Yıllarca 'yararsız' sanılan organ kansere ve ölüme karşı koruyormuş

İnsan anatomisinde yıllarca biyolojik bir kalıntı ve "işlevsiz" bir doku parçası olarak görülen timüs organı hakkında tıp tarihini değiştirecek bir bilimsel keşfe imza atıldı. Çocukluk döneminde bağışıklık sistemini eğitip yaş ilerledikçe büzüşerek küçülen timüsün, yetişkinlik ve yaşlılık döneminde de hayati fonksiyonlarını sürdürdüğü kanıtlandı. Prestijli tıp dergisi Nature bünyesinde yayımlanan kapsamlı araştırma, göğüs kemiğinin hemen arkasında yer alan bu minik organın kansere ve erken ölüme karşı koruyucu bir kalkan görevi üstlendiğini ortaya koydu.

YAPAY ZEKA İLE 27 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Harvard Üniversitesi onkoloji uzmanlarından Prof. Hugo Aerts ve ekibi, Mass General Brigham Tıpta Yapay Zeka Programı çerçevesinde yürütülen çalışmada 27 binden fazla kişinin bilgisayarlı tomografi (BT) verilerini analiz etti. Yapay zeka algoritmaları kullanılarak katılımcıların timüs dokularının boyutu, şekli ve yapısı taranarak bir "timik sağlık puanı" oluşturuldu.

12 yıllık takip sürecinin ardından sigara, yaş, cinsiyet ve kronik hastalık riskleri eşitlendiğinde dahi çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Timüs sağlık puanı yüksek olan bireylerin, önümüzdeki 12 yıl içindeki genel ölüm riskinin %50 oranında azaldığı saptandı.

AKCİĞER KANSERİ VE KALP KRİZİNE KARŞI HAYATİ KORUMA

Elde edilen tıp verileri, timüs organının canlılığını ve yapısını korumasının ağır kronik rahatsızlıklara karşı doğrudan koruma sağladığını gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre timüs sağlığı yüksek gruptaki bireylerin:

Akciğer kanserine yakalanma riskinin %36, akciğer kanserinden hayatını kaybetme riskinin ise %50 daha az olduğu,

Kardiyovasküler (kalp ve damar) hastalıklara bağlı ölüm riskinin çalışılan gruplara göre %63 ila %92 oranında gerilediği belgelendi.

TIPTA YENİ DÖNEM: BAĞIŞIKLIK SAĞLIĞI KALP VE BÖBREK GİBİ İZLENECEK

Araştırmayı yürüten Prof. Hugo Aerts, timüsün varlığının ve yapısının korunmasının kanser tedavilerinde (özellikle immünoterapi) başarı şansını ve yaşam süresini doğrudan artırdığını vurguladı. İmmünoterapi gören hastaların timüs yapısı sağlıklı olduğunda tümörlere karşı çok daha güçlü bir direnç gösterdiği tespit edildi.

Tıp dünyasının on yıllardır insan biyolojisinin en kritik unsurlarından birini gözden kaçırdığını belirten uzmanlar, gelecekte timüs organının tıpkı kalp veya böbrek fonksiyonları gibi rutin olarak izleneceğini bildiriyor. Keşif, yaşlanmayla birlikte zayıflayan bağışıklık sistemini korumak ve kişiye özel kanser tedavileri geliştirmek adına tarihi bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.