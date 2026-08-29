Tıp tarihinde yapay zeka devrimi: Canlı ameliyat desteğiyle körlük engellendi

Tıp ve yapay zeka entegrasyonunda geleceğin cerrahi standartlarını belirleyecek kritik bir eşik geçildi. İngiltere'nin Bedfordshire kentinde yaşayan 48 yaşındaki Rhys Hibbert, beyin tümörü operasyonu sırasında "canlı yapay zeka desteği" alan dünyadaki ilk hasta oldu.

Hipofiz bezinde yer alan ve görme sinirlerine baskı yaparak hastanın çevresel görme yetisini yok eden tümör, milimetrik hassasiyetle yürütülen canlı yapay zeka desteğiyle başarıyla çıkarıldı.

MİLİMETRİK HATA HAYATİ RİSK TAŞIYORDU

Hipofiz bezi gibi beynin tabanında yer alan; şah damarları ve görme sinirleriyle çevrili riskli bölgelerde yapılan müdahalelerde en küçük bir neşter kayması dahi hastanın felç kalmasına, kalıcı körlüğüne veya hayatını kaybetmesine yol açabiliyor.

Geleneksel yöntemlerde cerrahlar yalnızca operasyon öncesinde çekilen sabit beyin taramalarına göre hareket ederken, UCL Hawkes Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni yapay zeka modeli ameliyat sırasında anlık geri bildirim vererek cerrahlara güvenli yön haritası çizdi.

YÜZLERCE AMELİYAT VİDEOSUYLA EĞİTİLDİ

Yapay zeka sisteminin teknik lideri Dr. Sophia Bano, geliştirilen modelin yüzlerce ameliyat görüntüsüyle eğitildiğini açıkladı. Bu sayede bir cerrahın meslek hayatı boyunca yıllar içinde karşılaşabileceği tüm karmaşık vakaların ve doku etkileşimlerinin yapay zekaya öğretildiği kaydedildi.

Sistem, operasyon anında kritik damar yapılarını, neşter hareketlerini ve doku etkileşimlerini anlık olarak analiz ederek riski minimuma indirdi.

AMELİYATTAN BİR HAFTA SONRA DESTEKSİZ YÜRÜMEYE BAŞLADI

Başarılı geçen operasyonun ardından bilinci yerine gelen Hibbert, görme yetisinin hemen düzeldiğini ifade etti. Operasyondan bir hafta sonra gözlük ve baston kullanımını bırakan hasta, etrafı panoramik bir açıyla net bir şekilde görebildiğini aktardı.

İngiltere Sağlık İnovasyon Bakanı James Frith, operasyonu "yapay zekanın tıp alanındaki en başarılı uygulaması" olarak nitelendirdi.

Uzmanlar, yapay zekanın cerrahların yerini almadığını, aksine kritik organ bölgelerinde insan hatasını sıfıra indirmek adına hekimlere kusursuz bir haritalama rehberi sunduğunu vurguluyor.