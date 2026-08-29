Topla topla bitmiyor, anında nakde dönüyor: Taşova'nın geçim kaynağı...

Taşova ilçesinde halkın en büyük geçim kaynağı coğrafi işaret tescilli çiçek bamyası gece, gündüz alıcı bulabiliyor. Yaklaşık 4 ay boyunca her sabah toplanan minik bamyalar kurutuluyor. Pazara bamya ile giden kadınlar anında paraya dönüştürüp alışveriş yapıyor. Bamya yetiştiren kadınlar, "Hızır'ın cebinden düşmüş. Topla topla bitmiyor" dedi.

YAKLAŞIK 2 BİN 500 TON ÜRETİM BEKLENİYOR

Bugünlerde kurusunun kilosu bin 400 TL'den alıcı bulan bamya, çiçeğinin sarı rengi ve maddi değerini hiç yitirmediği için 'sarı altın' olarak adlandırılıyor. Günün her saati alıcı bulan bamya, altından daha kolay satılıyor. Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelebiliyor. İlde bu yıl yaklaşık 2 bin500 ton bamya üretimi bekleniyor.

"HIZIR'IN CEBİNDEN DÜŞMÜŞ, TOPLA TOPLA BİTMİYOR"

Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamyaların dizilme işlemleri geç saatlere kadar sürüyor.

Bamyanın yörede uzun yıllar boyunca yetiştirildiğini belirten Alpaslan köyünden Mezbure Gencel, "Eskiler bamya için ‘Hızır'ın cebinden düşmüş' derler. Bugün topluyoruz. Yarın sabah yine çiçekler açmış. Topla topla bitmiyor. Çiçeğinin rengi sarı olduğu için çeyrek altına benzetirler. Bamya her zaman peşin para. Satıp ihtiyacımızı karşılıyoruz" diye konuştu.

Nafiye Celep, sabah erken saatlerden itibaren toplamaya başladıkları bamyaları komşularıyla imece usulüyle ipe dizerek kurumaya bıraktıklarını anlattı. 4 çocuk annesi Gül Eser de, evlatlarının eğitimini bamya satışından elde ettiği gelirle sağladığını vurguladı.