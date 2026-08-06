Ünlü besteci ve müzisyen Toygar Işıklı, müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Grammy Ödülleri'nde jüri üyeliğine seçildi. Peki, Toygar Işıklı kimdir? Besteci Toygar Işıklı kaç yaşında, nereli? Toygar Işıklı'nın dizi ve film müziği çalışmaları

TOYGAR IŞIKLI KİMDİR?

1974 yılında Gölcük’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Karamürsel'de, lise eğitimini Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinde tamamladı. İlkokulda çocuk korolarında hem solist hem de korist olarak yer aldı. Ortaokul ve lise dönemlerinde kurduğu müzik grubu ile kendi bestelerini seslendirdi. Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Şan Ana Dalında lisans derecesi; İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kompozisyon (Bestecilik) programında yüksek lisans derecesi aldı. İTÜ Müzikoloji ve Müzik Teorisi bölümünde doktora eğitimi aldı.

Berklee Müzik Koleji'nde film müziği besteleme eğitimi gördü. Eğitim hayatı boyunca klasik Batı müziği, 20. yüzyıl müziği, caz, klasik Türk müziği üzerine Hasan Uçarsu, Kamran İnce, Pieter Snapper, David Osborn, Şehvar Beşiroğlu, Nail Yavuzoğlu ile çalışmalarda bulundu.

2004 yılında televizyon sektörü için çalışmaya başladı. "Gece Yürüyüşü" isimli dizinin müziklerini yaptı. 2005'te yönetmen Ulaş İnaç'ın çektiği Türev adlı filmin müziğini besteledi. Ardından bir çok popüler dizinin müziklerini yaptı, sözlerini de kendisi yazdı ve diziler için bestelediği şarkıları seslendirdi. 2010'da, dizilere yaptığı tüm parçaları ve dört yeni şarkıyı içeren Sonunda adlı bir albüm çıkardı. İkinci solo albümü Hayat Gibi 2013 yılında yayımlandı.

TOYGAR IŞIKLI EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Aylin Işıklı ile evli olan Toygar Işıklı'nın 'Havin' adında bir kızı vardır.

TOYGAR IŞIKLI'NIN YAPTIĞI MÜZİKLER

2004 - Gece Yürüyüşü

2005 - Çeşm-i Bülbül

2006-2010 - Yaprak Dökümü

2006 - Kırık Kanatlar

2007 - Tutsak

2007 - Eksik Etek

2007-2009 - Dudaktan Kalbe

2007-2008 - Menekşe ile Halil

2008-2010 - Aşk-ı Memnu

2009-2011 - Ezel

2009-2010 - Samanyolu

2010 - Deli Saraylı

2010-2012 - Fatmagül'ün Suçu Ne?

2011-2013 - Kuzey Güney

2011-2012 - Al Yazmalım

2012 - Son

2012-2015 - Karadayı

2013 - 20 Dakika

2013-2015 - Medcezir

2014 - Kurt Seyit ve Şura

2014-2015 - Kara Para Aşk

2015 - Beş Kardeş

2015-2016 - Analar ve Anneler

2015-2017 - Kara Sevda

2016-2017 - İçerde

2016 - Bana Sevmeyi Anlat

2016-2017 - Cesur ve Güzel

2017 - Bu Şehir Arkandan Gelecek

2017-2018 - Yüz Yüze

2017-2021 - Çukur

2018 - 8. Gün

2018-2019 - Şahin Tepesi

2019 - Çarpışma

2019 - Kuzgun

2020 - Babil

2020 - Alev Alev