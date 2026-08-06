Ünlü besteci ve müzisyen Toygar Işıklı, müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Grammy Ödülleri'nde jüri üyeliğine seçildi. Peki, Toygar Işıklı kimdir? Besteci Toygar Işıklı kaç yaşında, nereli? Toygar Işıklı'nın dizi ve film müziği çalışmaları
TOYGAR IŞIKLI KİMDİR?
1974 yılında Gölcük’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Karamürsel'de, lise eğitimini Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinde tamamladı. İlkokulda çocuk korolarında hem solist hem de korist olarak yer aldı. Ortaokul ve lise dönemlerinde kurduğu müzik grubu ile kendi bestelerini seslendirdi. Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Şan Ana Dalında lisans derecesi; İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kompozisyon (Bestecilik) programında yüksek lisans derecesi aldı. İTÜ Müzikoloji ve Müzik Teorisi bölümünde doktora eğitimi aldı.
Berklee Müzik Koleji'nde film müziği besteleme eğitimi gördü. Eğitim hayatı boyunca klasik Batı müziği, 20. yüzyıl müziği, caz, klasik Türk müziği üzerine Hasan Uçarsu, Kamran İnce, Pieter Snapper, David Osborn, Şehvar Beşiroğlu, Nail Yavuzoğlu ile çalışmalarda bulundu.
2004 yılında televizyon sektörü için çalışmaya başladı. "Gece Yürüyüşü" isimli dizinin müziklerini yaptı. 2005'te yönetmen Ulaş İnaç'ın çektiği Türev adlı filmin müziğini besteledi. Ardından bir çok popüler dizinin müziklerini yaptı, sözlerini de kendisi yazdı ve diziler için bestelediği şarkıları seslendirdi. 2010'da, dizilere yaptığı tüm parçaları ve dört yeni şarkıyı içeren Sonunda adlı bir albüm çıkardı. İkinci solo albümü Hayat Gibi 2013 yılında yayımlandı.
TOYGAR IŞIKLI EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?
Aylin Işıklı ile evli olan Toygar Işıklı'nın 'Havin' adında bir kızı vardır.
TOYGAR IŞIKLI'NIN YAPTIĞI MÜZİKLER
2004 - Gece Yürüyüşü
2005 - Çeşm-i Bülbül
2006-2010 - Yaprak Dökümü
2006 - Kırık Kanatlar
2007 - Tutsak
2007 - Eksik Etek
2007-2009 - Dudaktan Kalbe
2007-2008 - Menekşe ile Halil
2008-2010 - Aşk-ı Memnu
2009-2011 - Ezel
2009-2010 - Samanyolu
2010 - Deli Saraylı
2010-2012 - Fatmagül'ün Suçu Ne?
2011-2013 - Kuzey Güney
2011-2012 - Al Yazmalım
2012 - Son
2012-2015 - Karadayı
2013 - 20 Dakika
2013-2015 - Medcezir
2014 - Kurt Seyit ve Şura
2014-2015 - Kara Para Aşk
2015 - Beş Kardeş
2015-2016 - Analar ve Anneler
2015-2017 - Kara Sevda
2016-2017 - İçerde
2016 - Bana Sevmeyi Anlat
2016-2017 - Cesur ve Güzel
2017 - Bu Şehir Arkandan Gelecek
2017-2018 - Yüz Yüze
2017-2021 - Çukur
2018 - 8. Gün
2018-2019 - Şahin Tepesi
2019 - Çarpışma
2019 - Kuzgun
2020 - Babil
2020 - Alev Alev