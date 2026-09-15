Tribünde dikkat çeken görüntüler: Brad Pitt ve Ines de Ramon tenis finalinde yan yana

ABD'li oyuncu Brad Pitt ile mücevher tasarımcısı Ines de Ramon, New York'un Queens bölgesindeki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde düzenlenen 2026 ABD Açık Tenis Turnuvası'nı birlikte izledi. Çift, ABD'li Ben Shelton ile Alman Alexander Zverev arasında oynanan Erkekler Tekler Finali karşılaşmasını tribünden takip etti.







SPOR ORGANİZASYONLARINDA YAN YANA YER ALIYORLAR

Karşılaşmayı izlerken neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin, müsabaka boyunca sohbet ettiği ve zaman zaman birbirlerine yakınlık gösterdiği anlar kayda geçti. Bir gün önce gerçekleşen Kadınlar Tekler Finali'ni de birlikte seyreden çift, giyim tarzlarıyla da basının ilgisini çekti.







Kasım 2022'den bu yana birlikte olan Pitt ve Ramon ikilisi, daha önce 2026 Dünya Kupası ve 2024 Britanya Grand Prix'si gibi çeşitli uluslararası spor organizasyonlarında da yan yana görüntülenmişti. Çift, Eylül 2024'te Venedik Film Festivali'nde ilk kez kırmızı halıda birlikte boy göstermişti.