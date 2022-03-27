Tüberküloz tehdidi bitmedi
Dünya genelinde, halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz hastalığına dikkat çeken İskenderun Gelişim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Zuhur, verem hastalığının tehdit oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.
Yüzlerce yıldır devam eden tüberküloz (verem) salgını halen daha milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüberküloz nedeniyle her yıl 1,5 milyondan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin, tüberküloz basili ile enfekte olduğunu belirten Uzm. Dr. Çiğdem Zuhur, “Günümüzde hala tek mikrobun yaptığı en çok öldüren bulaşıcı hastalık tüberkülozdur. Tüberküloz, en çok akciğerlerde olmak üzere, bütün organlarda hastalık yapabilir. Organlara zarar verir. Tedavisiz bırakılırsa ya da kötü tedavi edilirse öldürücü olabilir. Yılda 8,4 milyon insan, bu hastalığa yakalanırken, 2 milyon kişi tüberküloz nedeniyle ölmektedir. Tüberküloz; dünyadaki bütün hastalıkların yüzde 2,5’unu ve önlenebilir ölümlerin yüzde 26’sını oluşturmaktadır. Ülkemizde tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsizdir. Unutulmamalı ki; veremden korunmanın en önemli yolu, aşılamadır” açıklamasında bulundu.
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