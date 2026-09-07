Tüccarlar tarlaya akın etti: 300 bin tonluk 'beyaz altın' bereketi! Tanesi 60 TL...

Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde tarlaya giren üreticiler, aylar süren emeğin ardından lahanaları toplamaya başladı. Tarlada tane fiyatı, ürünün büyüklüğü ve kalitesine göre 40 ile 60 TL arasında değişiyor.

Niğde genelinde yaklaşık 25 bin dekar alanda beyaz lahana üretimi yapılırken, kentte yıllık 250 bin ile 300 bin ton arasında ürün elde ediliyor. Hasadı yapılan beyaz lahanalar, çevre illerin yanı sıra Türkiye’nin birçok bölgesine gönderilerek tüketiciyle buluşuyor. Tarlada tanesi 40 ile 60 TL'den satılıyor Kaynarca köyünde Ağustos ayının ikinci yarısında başlayan hasadın yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Sezonun ilk ürünleri büyüklüğü, yaprak yapısı ve kalitesine göre tarlada tane hesabıyla 40 ile 60 lira arasında alıcı buluyor. Kaynarca lahanasının dayanıklılığı, ince yaprak yapısı ve uzun raf ömrü nedeniyle tüccarlardan yoğun talep gördüğünü ifade eden Kaynarca Köyü Muhtarı ve lahana üreticisi Vedat Altınöz, "2026 yılı lahana sezonumuzu hayırlısıyla açtık. Hasadımız Ağustosun 20’si gibi başlıyor ve yıl sonuna kadar devam ediyor. Havanın sıcak olması fiyatları biraz etkiledi. Şu anda lahananın kalitesine göre tarlada 40 ile 60 lira arasında fiyat oluşuyor" dedi. "

LEZZET VE AROMA BAKIMINDAN İDDİALIYIZ"

Kaynarca lahanasının lezzeti ve aromasıyla diğer bölgelerde yetiştirilen ürünlerden ayrıldığını söyleyen Altınöz, köyde üretimin uzun yıllardır sürdürüldüğünü kaydetti. Altınöz, "Lezzet, tat ve aroma bakımından iddialıyız. Kaynarca lahanası bizim için Türkiye’de bir numara. Köyümüzde yaklaşık 25 bin dekar alanda ekim yapıyoruz. Yıllık yaklaşık 300 bin tona yakın üretim gerçekleştiriyoruz. Ürünümüzü Türkiye’nin dört bir yanına pazarlıyoruz" ifadelerini kullandı. Ata tohumu yaklaşık 100 yıldır korunuyor Kaynarca lahanasını farklılaştıran en önemli özelliklerden birinin bölgede kullanılan yerel tohum olduğunu belirten Altınöz, üreticilerin yaklaşık 100 yıldır kendi tohumlarını koruyarak üretime devam ettiğini söyledi. Altınöz, "Buranın rüzgarı hiç eksik olmuyor. Bu da lahananın hem sağlam hem de ince yapraklı olmasını sağlıyor. Ata tohumumuzu yıllardır kendimiz yetiştiriyoruz. Yaklaşık 100 yıldır kendi tohumumuzu kullanıyoruz, dışarıya bağımlı değiliz. Evdeki çocuktan fazla lahanaya bakıyoruz. Emeğimiz de sevgimiz de çok" dedi.

"RAF ÖMRÜ EN AZ 20 GÜN"

Kaynarca’da yetiştirilen lahananın dayanıklılığı nedeniyle uzak illere sevkiyatının da kolay olduğunu belirten Altınöz, ürünlerin uygun şartlarda uzun süre tazeliğini koruduğunu ifade etti. Altınöz, "Lahanamızın en az 20 günlük raf ömrü var. Sağlamlığı sayesinde Türkiye’nin her yerine gönderilebiliyor. Hasadımız başladı. Herkesi Niğde’nin Kaynarca köyüne bekliyoruz. Fiyatlarımız da uygun" şeklinde konuştu. Kaynarca’ya Adana’dan gelerek lahana satın alan tüccar Sinan Olgun da bölgenin ürününden memnun olduklarını söyledi. Olgun, "Buranın lahanası kaliteli. Üreticiler kaliteyi iyi yakaladığı için buraya gelip ürün alıyoruz. Lahanaları yükleyerek Adana’ya götürüyor ve orada satıyoruz. Kaynarca lahanasından memnunuz" dedi.