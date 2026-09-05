Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Tuğba Ekinci kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Tuğba Ekinci neden gözaltına alındı?

TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde dünyaya geldi. Baba tarafı aslen Gence'lidir. Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olan Ekinci'nin annesi hemşire, babası ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu inşaat mühendisidir.

Şov dünyasına 22 yaşında adım atan Ekinci, Osman Sınav tarafından keşfedildi. Bodrum'da “Mavi Düşler” dizisinin çekimleri sırasında Osman Sınav'ın dikkatini çeken Ekinci, oyunculuk teklifi aldı. Böylece ilk televizyon deneyimini “Mavi Düşler” dizisiyle yaşadı.

Daha sonra Osman Yağmurdereli'nin yönlendirmesiyle “Çarkıfelek” programında bir süre hosteslik yapan Ekinci, ardından Kral TV'de VJ olarak görev aldı. 1994 yılında bir güzellik yarışmasına katılan Ekinci, elemeleri geçerek ilk 20 aday arasında yer aldı. Ancak babasının izin vermemesi üzerine yarışmadan çekildi.

Erol Köse ve Şahin Özer ile tanışması, Ekinci'nin müzik kariyerinin başlangıcı oldu. Şarkıcılık eğitimi kapsamında Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Ekinci ayrıca “Buzda Dans” yarışmasında finale kaldı.

Kişisel hayatı

Tuğba Ekinci, basketbolcu Fatih Özbilen ile beş yıl evli kaldı. Ekinci'nin geçmişte İbrahim Çelikkol, Cengiz Coşkun ve Ümit Cem Şenol ile ilişkileri oldu.

Mahkeme süreci

Tuğba Ekinci, 2013 yılında sigortadan para alabilmek amacıyla Jaguar marka otomobilinin çalındığını bildirdiği gerekçesiyle “suç uydurma” suçundan yargılandı. Mahkeme, Ekinci'nin olayla ilgili yalan beyanda bulunduğuna hükmederek kendisini 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

TUĞBA EKİNCİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında kişilerin sosyal medya üzerinden ücret karşılığında müstehcen içerik paylaştıkları iddia edildi.