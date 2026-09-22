Tüketici hakem heyeti başvuru sonucu nasıl sorgulanır? Karar çıkınca ne yapılır?

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURUSU NEREDEN SORGULANIR? Tüketici Hakem Heyeti'ne (THH) yapılan başvuruların takibi tamamen dijital ortam üzerinden kolayca yapılabilir. Başvurunuzun durumunu öğrenmek için en hızlı ve resmi yol, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden e-Devlet kapısını kullanmaktır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ADIM ADIM SONUÇ SORGULAMA Sorgulama yapmak için T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, arama çubuğuna "Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Sonucu Sorgulama" veya "TÜBİS" yazmanız gerekir. İlgili hizmete tıkladığınızda açılan sayfada bugüne kadar yaptığınız tüm başvuruların listesini ve güncel durumlarını görebilirsiniz.

BAŞVURU DURUMLARI NE ANLAMA GELİYOR? Sistemde dosyanızın karşısında farklı ibareler yer alabilir. "Başvuru Kaydedildi" aşaması dosyanın alındığını, "Bilirkişi İncelemesinde" uzman görüşü istendiğini, "Raportör İncelemesinde" dosyanın heyet gündemine hazırlandığını gösterir. Durum "Karar Verildi" olarak güncellendiğinde ise dosya sonuçlanmış demektir.

HAKEM HEYETİ KARARI LEHİNİZE ÇIKTIĞINDA NE YAPMALISINIZ? Hakem heyeti talebinizi haklı bulduysa karar lehinize (kabul) çıkmıştır. Bu durumda karar tebligatı elinize ulaştıktan veya sistemden görüldükten sonra ilgili firmaya kararı iletmeniz gerekir. Firma, yasal süre içerisinde (genellikle kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde) gereğini yerine getirmek (ürün değişimi, ücret iadesi vb.) zorundadır.

FİRMA KARARI UYGULAMAZSA HANGİ ADIM ATILMALI? Lehinize çıkan karara rağmen firma ödemeyi yapmaz veya ürünü değiştirmezse endişelenmeyin. Hakem heyeti kararları ilam niteliğinde belgedir. Bu kararla birlikte bulunduğunuz yerdeki İcra Müdürlüklerine giderek "İlamlı İcra Takibi" başlatabilir, paranızı yasal yollarla firmadan tahsil edebilirsiniz.

KARAR ALEYHİNİZE (RED) ÇIKARSA NE YAPABİLİRSİNİZ? Başvurunuz heyet tarafından reddedilirse süreç burada bitmez. Kararın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde kararın verildiği yerdeki Tüketici Mahkemesi'ne itiraz davası açma hakkınız bulunmaktadır. Mahkeme heyet kararını hatalı bulursa kararı iptal edebilir.

HAKEM HEYETİ KARARLARI NE KADAR SÜREDE ÇIKAR? Tüketici Hakem Heyetleri yoğunluk durumuna göre başvuruları genellikle 3 ila 6 ay içerisinde sonuçlandırır. Karmaşık ve bilirkişi incelemesi gerektiren dosyalarda bu süre kanuni sınırlar içerisinde biraz daha uzayabilir; bu süreçte dosyanın durumu düzenli olarak e-Devlet üzerinden takip edilmelidir.