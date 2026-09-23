CarrefourSA’nın Sabancı Holding ve Carrefour Grubu’na ait yüzde 89,28 oranındaki hisseleri, A101’in sahibi Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye devredilmişti. Bu gelişmenin ardından Turgut Aydın'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Turgut Aydın kimdir? Turgut Aydın kaç yaşında, nereli? Turgut Aydın'ın serveti ne kadar?

TURGUT AYDIN KİMDİR?

Turgut Aydın, 1943 yılında Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Sevinç köyünde doğdu.

TURGUT AYDIN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Henüz 15 yaşındayken, 1958 yılında İstanbul’a gelerek Eminönü’ndeki bir torna tesviye atölyesinde çırak olarak çalışmaya başladı. İş hayatındaki ilk yıllarında havlu askılığı, kapı kolu ve bronz aksesuar üretimini öğrendi.

1967 yılında kendi atölyesini açan Aydın, ürettiği ürünleri Anadolu’da pazarladı. 1976’da Dömeks şirketini kurarak ticari faaliyetlerini kurumsallaştırdı ve tekstil sektörüne adım attı.

Turgut Aydın Holding’in temelini oluşturan en önemli yatırım Aydın Örme oldu.

1991 yılında İstanbul Sarıgazi’de kurulan şirket, elastik kumaş ve dantel üretimine başladı. Daha sonra üretim tesisleri Sakarya’nın Akyazı ilçesine taşındı.

Aydın Grubu, 1996 yılında Memorial Hastanesi’nin kurucu ortakları arasında yer alarak sağlık sektörüne girdi. Hastane 2000 yılında hasta kabulüne başladı. 2006 yılında Memorial Sağlık Grubu’nun tüm hisseleri Aydın ailesi tarafından devralındı.

A101, 2008 yılında faaliyete geçti. Turgut Aydın Grubu, 2009’da şirkette yönetim çoğunluğunu aldı ve ilerleyen yıllarda payını artırdı.

Aydın Grubu, 2008 yılında henüz üç mağazası bulunan English Home’u satın aldı. Marka daha sonra Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da büyüdü.

Kozmetik ve kişisel bakım perakendecisi EVE de grubun önemli yatırımlarından biri haline geldi. Holdingin resmi bilgilerinde EVE’nin 70’ten fazla ilde 310’dan fazla mağazayla faaliyet gösterdiği belirtiliyor.