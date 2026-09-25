Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, bu kez spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla gündeme geldi. Peki, Turhan Mildon kimdir? Turhan Mildon kaç yaşında, nereli? Turhan Mildon kiminle evleniyor?

TURHAN MİLDON KİMDİR?

Turhan Mildon, Miller Holding ve grup şirketlerinin uluslararası faaliyetlerinde yöneticilik yapan Türk iş insanıdır. Mildon, bu sezon Süper Lig'e yükselen Ahlatçı Çorum FK'nın da asbaşkanlığını yürütüyor.

TURHAN MİLDON KİMİNLE EVLENİYOR?

Turhan Mildon, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı ve danışmanı olan Alina Habba ile dünya evine girecek. Turhan Mildon ile Alina Habba’nın düğün töreninin bu hafta sonu New York’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Törene ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılmasının beklendiği aktarılıyor.

ALINA HABBA KİMDİR?

Alina Habba, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı ve danışmanı olarak tanınıyor. Habba, 2021-2024 yılları arasında Trump’ın kişisel avukatlığını üstlendi ve Trump’la bağlantılı çeşitli hukuki süreçlerde görev aldı.

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde de yönetim çevresinde görev alan Habba, son olarak New Jersey Bölgesi geçici federal başsavcısı olarak görev yaptı.