Türk bilim insanlarından iklim krizi uyarısı: Yüzyılın sonuna kadar dünya haritası sil baştan çizilecek

Küresel ısınmanın ve atmosferik değişimlerin gezegen üzerindeki etkilerini inceleyen bilim insanları, dünya coğrafyasını baştan aşağı değiştirecek alarm verici sonuçlara ulaştı. Ankara'da görev yapan akademisyenlerin imza attığı ve iklim modellerini inceleyen geniş kapsamlı araştırma, yüzyılın sonuna kadar yeryüzü karalarının neredeyse yarısının farklı bir iklim kuşağına kayacağını gösterdi.

Alman iklim bilimci Wladimir Köppen tarafından 1884 yılında geliştirilen ve dünyayı tropikal, kurak, ılıman, karasal ve kutupsal olmak üzere 5 ana bölgeye ayıran "Köppen-Geiger iklim sınıflandırması" sisteminin tarihteki en radikal dönüşümüne yaklaşmakta olduğu ifade edildi.

AVRUPA KARALARININ YÜZDE 91'İ İKLİM KUŞAĞINI DEĞİŞTİRECEK

Araştırma verileri, iklim değişiminden en ağır darbeyi Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarının alacağını kanıtlıyor. Küresel ölçekte karaların yüzde 38 ila 48'inin iklim değiştirmesi beklenirken, bu oran Kuzey Amerika'da yüzde 51 ila 66'ya, Avrupa'da ise yüzde 65 ila 91 seviyelerine kadar tırmanıyor.

Avrupa'daki kara parçalarının ezici bir çoğunluğunun mevcut iklim karakteristiğini kaybedecek olması, biyolojik çeşitlilik ve coğrafi sınırlar açısından felaket senaryolarını beraberinde getiriyor.

BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ İLE TARIM SEKTÖRÜ TEHDİT ALTINDA

Kara yüzeylerindeki sıcaklık artış oranlarının önümüzdeki on yıllarda katlanarak hızlanacağını vurgulayan bilim insanları, eko-sistemlerin bu değişime uyum sağlamak için yeterli zamana sahip olamayacağını bildiriyor.

Geleneksel tarım uygulamalarının ve hassas canlı türlerinin hızlı iklim kuşağı kaymalarına karşı savunmasız kalacağı, tarımsal üretimde rekolte krizlerinin ve kitlesel tür kayıplarının kaçınılmaz hale geleceği vurgulanıyor.

ILIMAN KUŞAK SOĞUK BÖLGELERE DOĞRU GENİŞLİYOR

Çalışma raporlarında dikkat çeken bir diğer unsur ise Avrupa genelinde ılıman iklim kuşağının kuzeydeki soğuk iklim bölgelerine doğru genişleme eğilimi gösteriyor olmasıdır. Mevsimsel dengelerin ve yağış rejimlerinin kökten sarsılması, kıtanın iklim haritasının tamamen sil baştan çizilmesini zorunlu kılıyor.

Tıp ve iklim uzmanları, küresel karbon emisyonlarının düşürülmesine dönük bağlayıcı politikaların vakit kaybetmeksizin uygulanması gerektiğini, aksi halde gezegenin ekolojik yapısının geri döndürülemez bir yıkıma sürükleneceğini hatırlatıyor.