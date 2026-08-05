Türk sinemasında farklı bir imza: Ceylan Özgün Özçelik’in en iyi filmleri

Ceylan Özgün Özçelik, hafıza, şiddet, kadınların yaşadığı travmalar ve toplumsal meseleleri odağına alan çalışmalarıyla Türk sinemasında dikkat çeken yönetmenler arasında yer alıyor. Özellikle ilk uzun metraj filmi Kaygı ile uluslararası festivallerde adından söz ettiren Özçelik’in filmografisinde farklı türlerde dikkat çeken yapımlar bulunuyor. İşte Ceylan Özgün Özçelik’in izlenmesi gereken filmleri...
KAYGI
Ceylan Özgün Özçelik’in ilk uzun metraj filmi olan Kaygı, 2017 yılında izleyiciyle buluştu. Dram ve gerilim türündeki film, yönetmenin hafıza ve gerçeklik arasındaki ilişkiye odaklanan sinema anlayışının en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.
Filmin baş karakteri Hasret, bir televizyon kanalında belgesel kurgucusu olarak çalıştı. Anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Hasret, gördüğü kabuslar sonrasında ailesinin ölümüne ilişkin bildiklerini sorgulamaya başladı.
Başrollerinde Algı Eke, Selen Uçer ve Kadir Çermik’in yer aldığı film, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali Panorama Special seçkisinde yaptı ve SXSW'de Gamechanger Ödülü kazandı.
CADI ÜÇLEMESİ 13+
Cadı Üçlemesi'ni başlatan 13+, on dört yaşındaki bir kız çocuğunun korku dolu dünyasına odaklanıyor. Ceylan Özgün Özçelik’in senaristi ve yönetmeni olduğu kısa filmin başrolünü Derya Pınar Ak üstleniyor.
CADI ÜÇLEMESİ 15+
Cadı Üçlemesi serisinin ikinci devam halkası olan 15+, evlilikleri boyunca fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldıkları eşlerini öldüren üç kadının hayatına odaklanıyor.
ON SANİYE
On Saniye, bir öğrenci annesi ile rehberlik öğretmeni arasında geçen gergin görüşmeye odaklanıyor. Ülkenin en prestijli lisesi William College’da son sınıfta okuyan bir öğrenci, çektiği “kedi öldürme” videosu nedeniyle okuldan atılır. Bu durum üzerine öğrencinin annesi Yasemin, okulun rehber öğretmeni İpek’i ziyaret eder. Diyalog kurmaya çalışan iki kadın, zamanla birbirini tüketir. Hayatlarındaki sırlar ortaya saçıldıkta rehberlik odası bir satranç tahtası haline gelir.
HİÇBİR ŞEY NORMAL DEĞİL
Hiçbir Sey Normal Degil, şaşalı günlerini geride bırakmış ve bugün artık kaderine terk edilmiş durumda olan 1990’ların en popüler tatil mekanlarından, siyasetçilerin uğrak noktası olmuş Naturland'ın absürt hikayesini anlatıyor.