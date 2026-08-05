Türk sinemasında farklı bir imza: Ceylan Özgün Özçelik’in en iyi filmleri

Ceylan Özgün Özçelik , hafıza, şiddet, kadınların yaşadığı travmalar ve toplumsal meseleleri odağına alan çalışmalarıyla Türk sinemasında dikkat çeken yönetmenler arasında yer alıyor. Özellikle ilk uzun metraj filmi Kaygı ile uluslararası festivallerde adından söz ettiren Özçelik’in filmografisinde farklı türlerde dikkat çeken yapımlar bulunuyor. İşte Ceylan Özgün Özçelik’in izlenmesi gereken filmleri...

KAYGI

Ceylan Özgün Özçelik’in ilk uzun metraj filmi olan Kaygı, 2017 yılında izleyiciyle buluştu. Dram ve gerilim türündeki film, yönetmenin hafıza ve gerçeklik arasındaki ilişkiye odaklanan sinema anlayışının en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

Filmin baş karakteri Hasret, bir televizyon kanalında belgesel kurgucusu olarak çalıştı. Anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Hasret, gördüğü kabuslar sonrasında ailesinin ölümüne ilişkin bildiklerini sorgulamaya başladı.

Başrollerinde Algı Eke, Selen Uçer ve Kadir Çermik’in yer aldığı film, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali Panorama Special seçkisinde yaptı ve SXSW'de Gamechanger Ödülü kazandı.