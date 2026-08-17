Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriklerindeki ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Emekli Amiral Türker Ertürk, katıldığı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Peki, Türker Ertürk kimdir? Emekli Amiral Türker Ertürk kaç yaşında, nereli? Türker Ertürk neden gözaltına alındı?

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

Türker Ertürk, 10 Nisan 1957 tarihinde Trabzon’da doğdu.

Eğitim Hayatı

1957 yılında Trabzon’da doğan Ertürk, ilköğrenimini İstanbul’da, orta öğrenimini ise Ankara ve Trabzon’da tamamladı.

1971 yılında Heybeliada’da bulunan Deniz Lisesine başladı. Lise eğitiminin ardından yine Heybeliada’da bulunan Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1979 yılında subay olarak donanmaya katıldı.

1988-1990 yıllarında Deniz Harp Akademisi eğitimini aldı. 1992 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi, 1999 yılında ise Roma’da bulunan NATO Savunma Koleji eğitimlerini tamamladı.

Askerlik Kariyeri

1979 yılında subay olarak donanmaya katılan Türker Ertürk, 15 yıl gemilerde görev yaptı. Bu süre içerisinde üç harp gemisinin komutanlığını üstlendi. 1996-1998 yılları arasında Alçıtepe Muhribi’nin komutanlığını yaptı.

Binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1985-1987 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan Ertürk, 2000-2003 yılları arasında Londra’da Silahlı Kuvvetler ve Deniz Askerî Ataşeliği görevini yürüttü. 2003-2004 yılları arasında Eğitim Filotillası Komodorluğu, 2004-2005 yılları arasında ise Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

30 Ağustos 2006 tarihinde tuğamiralliğe terfi eden Ertürk, 2006-2008 yılları arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı görevini yaptı. Bu görevi sırasında Gazi Alemdar Müze Gemisi’nin yapılmasına öncülük etti.

2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüttü. 2010 yılında terfi ettirilmedi ve görev süresi bir yıl uzatılarak Akdeniz Bölge Komutanlığına atandı. Ertürk, 9 Ağustos 2010 tarihinde istifa ederek askerlik mesleğinden ayrıldı.

Siyasi Hayatı

Askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Türker Ertürk, yaklaşık beş yıl CHP içinde siyasi faaliyet yürüttü. Bu süreçte milletvekili aday adayı oldu ve Trabzon İl Başkanlığı için yarıştı.

12 Kasım 2014 tarihinde CHP’den istifa etti. 14 Kasım 2014’te Anadolu Partisi’nin ikinci kurucu ismi oldu. Siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle 18 Mart 2015 tarihinde partiden istifa etti.

Bir dönem siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdüren Ertürk, 2019 yılında TBMM Grubunda düzenlenen bir törenle yeniden CHP’ye katıldı.

Medya ve Konferans Çalışmaları

Türker Ertürk, askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra birçok televizyon ve radyo programına katıldı, makaleleri yayımlandı ve çok sayıda konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Halen Türkiye, Avrupa ve Amerika’da yayın yapan 25’i aşkın dergi, gazete ve internet gazeteciliği yapan sitede köşe yazarlığı yapmakta ve konferanslar vermektedir.

Özel Hayatı

Özden Ertürk ile evli olan Türker Ertürk’ün 3 çocuğu vardır.

Ödülleri

Türker Ertürk’e, Türk Dünyasının gelişimi ve tanıtılmasındaki aktif faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan Dede Korkut Vakfı tarafından 8 Mayıs 2016 tarihinde General Gazi Aslanov Altın Şeref Madalyası verildi.

TÜRKER ERTÜRK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Katıldığı yayındaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertürk'ün sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriklerinde yer alan sözleri gerekçe göstererek hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Soruşturmaya konu olan ifadelerinde Ertürk, iktidarın değişeceğini belirterek Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarını hukuka ve vicdana uygun şekilde vermesi gerektiğini ifade etmişti.