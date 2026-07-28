Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte güncel vizesiz seyahat listesi

Vize başvuru süreciyle uğraşmadan yurt dışına çıkmak isteyenler için Türk pasaportuna sağlanan vizesiz seyahat imkânı büyük kolaylık sağlıyor. Balkanlar'dan Asya'ya, Karayipler'den Güney Amerika'ya kadar birçok ülke, Türk vatandaşlarını belirli sürelerle vizesiz kabul ediyor. Ancak seyahat öncesinde pasaport geçerlilik süresi, kalış hakkı ve ülkeye giriş şartlarının güncel olarak kontrol edilmesi önem taşıyor.
TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER HANGİLERİ?
AVRUPA & BALKANLAR
Arnavutluk
Belarus
Bosna Hersek
Karadağ
Kosova
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Kuzey Makedonya
Moldova
Sırbistan
Ukrayna
ASYA
Azerbaycan
Brunei
Filipinler
Gürcistan
Hong Kong
İran
Japonya
Kazakistan
Kırgızistan
Lübnan
Macao
Malezya
Moğolistan
Özbekistan
Singapur
Tayland
Ürdün
GÜNEY & ORTA AMERİKA
Arjantin
Belize
Bolivya
Brezilya
Ekvador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Kolombiya
Kosta Rika
Nikaragua
Panama
Paraguay
Peru
Şili
Uruguay
Venezuela
AFRİKA & ORTADOĞU
Fas
Katar
Libya
Tunus
Umman
KARAYİPLER & OKYANUSYA
Antigua ve Barbuda
Bahamalar
Barbados
Dominika
Dominik Cumhuriyeti
Fiji
Haiti
Jamaika
Mikronezya
St. Kitts ve Nevis
St. Lucia
St. Vincent ve Grenadinler
Trinidad ve Tobago
Vanuatu
KAPIDA VİZE (SINIRDA VİZE – VOA)
Bangladeş
Burkina Faso
Burundi
Cibuti
Ermenistan
Etiyopya
Guinea-Bissau
Kamboçya
Komorlar
Kuveyt
Laos
Madagaskar
Maldivler
Marshall Adaları
Mısır (ücretli, 30 gün)
Moritanya
Mozambik
Namibya
Nepal
Palau (50 $, 30 gün)
Ruanda
Samoa
Senegal
Sierra Leone
Somali
Sri Lanka
Sudan
Suudi Arabistan
Tanzanya
Tayvan
Doğu Timor
Tonga
Tuvalu
Zambiya
Zimbabve
Güney Afrika (ücretsiz kaşe, 30 gün)
E-VİZE / ONLİNE VİZE (KONSOLOSLUĞA GİTMEDEN)
Avustralya (eTA)
Bahreyn
Benin
Bhutan
Endonezya
Fildişi Sahili
Gabon
Gine
Irak
Kenya
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Küba
Lesotho
Malavi
Meksika
Myanmar
Nijerya
Pakistan
Papua Yeni Gine
Rusya
Güney Kore (K-ETA zorunlu)
Güney Sudan
Tacikistan
Togo
Uganda
Birleşik Arap Emirlikleri
Vietnam
SEYAHAT ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER
Pasaport geçerliliği: Giriş yapılacak ülkede kalış süresinden itibaren en az 6 ay geçerli olmalı.
Yurt dışı çıkış harcı: 2026 itibarıyla 1.250 TL olarak uygulanıyor.
Dönüş bileti & konaklama: Sınır görevlileri gidiş-dönüş bileti ve otel rezervasyonu talep edebiliyor.
Seyahat sağlık sigortası: Bazı ülkelerde zorunlu tutuluyor; önceden kontrol edilmesi öneriliyor.
Seyşeller: Vizesiz olmakla birlikte ülkeye girişten önce çevrimiçi Seyahat Yetkilendirmesi (TA) alınması zorunlu.
Ürdün: İki haftayı aşan kalışlarda yerel makamlara kayıt yaptırılması gerekiyor.
Güney Afrika: Sınır kapısında ücretsiz 30 günlük giriş kaşesi veriliyor.