Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte güncel vizesiz seyahat listesi

Vize başvuru süreciyle uğraşmadan yurt dışına çıkmak isteyenler için Türk pasaportuna sağlanan vizesiz seyahat imkânı büyük kolaylık sağlıyor. Balkanlar'dan Asya'ya, Karayipler'den Güney Amerika'ya kadar birçok ülke, Türk vatandaşlarını belirli sürelerle vizesiz kabul ediyor. Ancak seyahat öncesinde pasaport geçerlilik süresi, kalış hakkı ve ülkeye giriş şartlarının güncel olarak kontrol edilmesi önem taşıyor.

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER HANGİLERİ?