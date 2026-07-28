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Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte güncel vizesiz seyahat listesi
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Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte güncel vizesiz seyahat listesi

28.07.2026 11:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte güncel vizesiz seyahat listesi

Yurt dışında tatil veya iş seyahati planlayan vatandaşlar, vize istemeyen ülkeleri araştırıyor. Türk pasaportuyla birçok ülkeye vizesiz ya da kapıda vize uygulamasıyla giriş yapılabiliyor. İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler ve seyahat öncesi bilinmesi gerekenler.

Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte güncel vizesiz seyahat listesi

Vize başvuru süreciyle uğraşmadan yurt dışına çıkmak isteyenler için Türk pasaportuna sağlanan vizesiz seyahat imkânı büyük kolaylık sağlıyor. Balkanlar'dan Asya'ya, Karayipler'den Güney Amerika'ya kadar birçok ülke, Türk vatandaşlarını belirli sürelerle vizesiz kabul ediyor. Ancak seyahat öncesinde pasaport geçerlilik süresi, kalış hakkı ve ülkeye giriş şartlarının güncel olarak kontrol edilmesi önem taşıyor.

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER HANGİLERİ?

Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte güncel vizesiz seyahat listesi

AVRUPA & BALKANLAR

Arnavutluk

Belarus

Bosna Hersek

Karadağ

Kosova

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Kuzey Makedonya

Moldova

Sırbistan

Ukrayna

Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte güncel vizesiz seyahat listesi

ASYA

Azerbaycan

Brunei

Filipinler

Gürcistan

Hong Kong

İran

Japonya

Kazakistan

Kırgızistan

Lübnan

Macao

Malezya

Moğolistan

Özbekistan

Singapur

Tayland

Ürdün

Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte güncel vizesiz seyahat listesi

GÜNEY & ORTA AMERİKA

Arjantin

Belize

Bolivya

Brezilya

Ekvador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Kolombiya

Kosta Rika

Nikaragua

Panama

Paraguay

Peru

Şili

Uruguay

Venezuela

Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte güncel vizesiz seyahat listesi

AFRİKA & ORTADOĞU

Fas

Katar

Libya

Tunus

Umman

 

Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte güncel vizesiz seyahat listesi

KARAYİPLER & OKYANUSYA

Antigua ve Barbuda

Bahamalar

Barbados

Dominika

Dominik Cumhuriyeti

Fiji

Haiti

Jamaika

Mikronezya

St. Kitts ve Nevis

St. Lucia

St. Vincent ve Grenadinler

Trinidad ve Tobago

Vanuatu

Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte güncel vizesiz seyahat listesi

KAPIDA VİZE (SINIRDA VİZE – VOA)

Bangladeş

Burkina Faso

Burundi

Cibuti

Ermenistan

Etiyopya

Guinea-Bissau

Kamboçya

Komorlar

Kuveyt

Laos

Madagaskar

Maldivler

Marshall Adaları

Mısır (ücretli, 30 gün)

Moritanya

Mozambik

Namibya

Nepal

Palau (50 $, 30 gün)

Ruanda

Samoa

Senegal

Sierra Leone

Somali

Sri Lanka

Sudan

Suudi Arabistan

Tanzanya

Tayvan

Doğu Timor

Tonga

Tuvalu

Zambiya

Zimbabve

Güney Afrika (ücretsiz kaşe, 30 gün)

Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte güncel vizesiz seyahat listesi

E-VİZE / ONLİNE VİZE (KONSOLOSLUĞA GİTMEDEN)

Avustralya (eTA)

Bahreyn

Benin

Bhutan

Endonezya

Fildişi Sahili

Gabon

Gine

Irak

Kenya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Küba

Lesotho

Malavi

Meksika

Myanmar

Nijerya

Pakistan

Papua Yeni Gine

Rusya

Güney Kore (K-ETA zorunlu)

Güney Sudan

Tacikistan

Togo

Uganda

Birleşik Arap Emirlikleri

Vietnam

Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte güncel vizesiz seyahat listesi

SEYAHAT ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Pasaport geçerliliği: Giriş yapılacak ülkede kalış süresinden itibaren en az 6 ay geçerli olmalı.

Yurt dışı çıkış harcı: 2026 itibarıyla 1.250 TL olarak uygulanıyor.

Dönüş bileti & konaklama: Sınır görevlileri gidiş-dönüş bileti ve otel rezervasyonu talep edebiliyor.

Seyahat sağlık sigortası: Bazı ülkelerde zorunlu tutuluyor; önceden kontrol edilmesi öneriliyor.

Seyşeller: Vizesiz olmakla birlikte ülkeye girişten önce çevrimiçi Seyahat Yetkilendirmesi (TA) alınması zorunlu.

Ürdün: İki haftayı aşan kalışlarda yerel makamlara kayıt yaptırılması gerekiyor.

Güney Afrika: Sınır kapısında ücretsiz 30 günlük giriş kaşesi veriliyor.

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