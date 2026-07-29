Türkiye'nin yaklaşık yüzde 8,5'ini karşılıyor: Çilek üretimi üreticisinin yüzünü güldürdü

Çanakkale'de yaklaşık 16 bin dekar alanda 52 bin tona yakın çilek üretimi gerçekleştiriliyor. Üretimin 15 bin dekarlık kısmı Yenice'de yer alırken, üretilen 52 bin ton çileğin yaklaşık 48 bin tonu yine Yenice topraklarından hasat ediliyor. Çanakkale'deki çilek üretim alanlarının yaklaşık yüzde 95'i, üretilen çileğin ise yüzde 94'ü Yenice'de üretiliyor. Çanakkale dekar başına 3 bin 200 kilogramı aşan verimiyle Türkiye çilek üretiminin yaklaşık yüzde 8,5'ini tek başına karşılıyor. Üretim miktarı bakımından ise ülkede 4'üncü sırada yer alıyor.

Yenice'de 5 yıldır çilek üretimi yapan Hakan Gürsu, "17 Mayıs'ta çilek hasadına başladık. Çilek hasadımız 6 ay devam ediyor. Kasım ayında hava şartlarına göre çilek hasadımız sona eriyor. 120 dekar bir alanda üretim yapıyoruz. Organik tarım yapıyoruz. Dönümüne göre ilk yıllık ikinci yıllık olarak değişiyor. İlk yıllık beklentimiz 3 ton civarında çilek üretimi, ikinci yıllıkta da 3.5, 4 ton arası çilek üretimi bekliyoruz. Tabiki bu hava şartlarına göre değişiyor. Bu sene yağışlar ikinci yıllıkları etkiledi. Hastalığa yakalandık. Bunu toparlamaya çalışıyoruz. Şuanda çilek üretiminden memnunuz. Fiyatlar 70 lira civarında. Bizim bu bölge serin olduğu için çilek üretimine uygun. Çilek sıcağa çok gelemeyen bir ürün. Kaz Dağları eteklerinde oksijeni, bereketli toprakları ve fabrikalaşmanın olmaması etkendir" dedi.

Kaz Dağları eteklerinde bol oksijenli ve tertemiz suların aktığı Agonya Ovası'nın bereketli toprakları olan Yenice ilçesinde Türkiye yaklaşık yüzde 8,5'ini karşılayan çilek üretimi 70 lira fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor.