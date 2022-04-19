Türkiye’de tansiyon dünya ortalamasının üstünde

19 Nisan 2022 Salı, 12:45

Tüm dünyada 1,5 milyar hipertansiyon hastası var ve bu rakamlar her geçen gün yükseliyor. Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Türk Kardiyoloji Derneği kılavuzlarına göre, kan basıncının 140/90 mmHg’nin üzerinde olması, tansiyon hastalığı olarak değerlendiriliyor ancak Amerikan Kardiyoloji Derneği’nin son kılavuzunda 130/80 mmHg basıncın üstünün hipertansiyon yani yüksek tansiyon olarak kabul edildiği açıklandı.

Hipertansiyonun nedeninin büyük oranda bilinmediğinin altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, “Nedeni bilinmese de sorunun oluşumunu kolaylaştıran faktörleri biliyoruz. Bunlar arasında; kalıtım, aşırı tuz kullanımı, yaş artışı, ırk, cinsiyet, stres, sigara, fazla kilo, hava kirliliği, kolesterol yüksekliği ve diyabet ön plana çıkıyor” dedi.

TANSİYONUMUZ YÜKSEK

Türkiye’de hipertansiyon görülme sıklığının dünya ortalamasından daha yüksek olduğunu söyleyen Dr. Ersin Özen, “Türkiye’de hipertansiyon sıklığı yüzde 25-32 arasında seyrediyor. Hipertansiyon kontrolü ise yüzde 16,4- 28,7 arasında değişiyor. Kadınlarda yüzde 10 daha fazla yüksek tansiyon sorunu ile karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Dr. Ersin Özen, “Ebeveyn veya yakın akrabalarınızda hipertansiyon varsa, sizde de olma olasılığı yüksektir. Ancak unutmayalım ki; yaşam tarzı seçimleri, ailesinde yüksek tansiyon öyküsü olan pek çok kişinin hipertansiyondan korunmasını sağlıyor” açıklamasında bulundu.

AKDENİZ DİYETİ VE 15-20 DAKİKA EGZERSİZ TANSİYONU DÜŞÜRÜR

-Hipertansiyon hastalarının kilo kontrolünün önemine vurgu yapan Dr. Ersin Özen, “Kalori açısından düşük, yağsız, karbonhidrattan fakir Akdeniz mutfağını tercih etmek en doğrusu. Prehipertansiyon aşamasında olan hastaların, yaşam tarzı değişikliklerini uygulayarak kendilerini bu durumdan korumaya çalışmaları gerekir.

-Hipertansiyon hastalarının evde basit fizik hareketleri, sosyal medyada online da yapılabilen bazı başlangıç seviyesindeki pilates, aerobik veya yoga gibi derslerden faydalanarak günde en az 15-20 dakika egzersiz yapmaları yerinde olur” önerisinde bulundu.

YÜKSEK TANSİYONUN BELİRTİLERİ

Hipertansiyonun belirtileri ile ilgili toplumda yanlış bir inanış olduğuna vurgu yapan Dr. Ersin Özen, “Genelde yüksek tansiyonlu kişilerde sinir, terleme, yüzde kızarma gibi belirtiler görüldüğüne inanılıyor.

-Aslında birçok insan farkında olmadan yıllarca yüksek tansiyona sahiptir. Hipertansiyon sessiz bir şekilde ilerler, genellikle hiçbir belirtisi yoktur. Atardamarlarınıza, kalbinize ve diğer organlarınıza zarar verdiğinin farkında olmayabilirsiniz” dedi.

Hipertansiyon hastalarının çoğunluğunun tipik belirtiler yaşamadığına vurgu yapan Dr. Ersin Özen, “Yüksek tansiyon inme için de önemli bir risk faktörüdür. Kontrol edilmezse, yüksek tansiyon ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” diye konuştu.

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