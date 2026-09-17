Tuzlu Kahve' dizisinde izleyici tepkisi sonuç verdi: Yapım ekibi geri adım attı

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan yeni dizi "Tuzlu Kahve"nin yayın stratejisinde yapılan değişiklik, izleyiciler ile yapım ekibini karşı karşıya getirdi. Dizinin televizyon yayınlarının ardından bölümlerinin YouTube platformuna yüklenmesi uygulamasına son verilmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

İkinci bölümün ardından alınan kararla yeni bölümlerin özel bir ücretli dijital platformda yayınlanacağının açıklanması ve üçüncü bölümün YouTube’a yüklenmemesi üzerine dizinin takipçileri kanala ve yapım şirketine yönelik eleştirilerini sıraladı.

"REYTİNGLER DÜŞER" UYARISI YAPILDI

Dizinin YouTube platformunda yer almaması üzerine izleyiciler sosyal medya kanalları ve yorum bölümleri üzerinden tepkilerini dile getirdi. Kararın dizinin izlenme oranlarını olumsuz etkileyeceğini savunan izleyiciler, "Neden YouTube yok?", "Sırf televizyondan izlensin diye seyirci kaybetmek..." ve "Bu şekilde reytingler düşer, insanın izleyesi gelmiyor" ifadeleriyle karara karşı çıktı.

TEPKİLERİN ARDINDAN BÖLÜM YOUTUBE'A YÜKLENDİ

İzleyicilerden gelen yoğun eleştiri ve tepkilerin ardından geri adım atan yapım ekibi, yayın stratejisini yeniden değiştirdi. "Tuzlu Kahve" dizisinin üçüncü bölümü izleyicilerin erişimine açılmak üzere yeniden YouTube’a yüklendi.

Yapım ekibinin geri adım atması izleyiciler tarafından memnuniyetle karşılanırken, paylaşımın altına "Ha şöyle, yormadan direkt koyun da izleyelim ağız tadıyla" ve "Sonunda doğru karar, yoksa izleyici kaybedecekti" şeklinde yorumlar yapıldı.