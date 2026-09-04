UNICEF verileri: 5 çocuktan 1'i dijital tacize maruz bırakıldı

UNICEF, “Çocukların Gözünden: Dijital Teknolojiler Çocuk Cinsel İstismarını Nasıl Mümkün Kılıyor” başlıklı bir rapor yayımladı.

21 ülkeden 12-17 yaş arası 21 bin internet kullanan çocuk üzerinde yapılan anketlere göre hazırlanan raporda, istismara maruz kalmış 100 gençle de görüşüldü.

UNICEF’in açıklamasına göre, 21 ülkede tek bir yılda 12 ila 17 yaş arası yaklaşık 20 milyon çocuk, yani neredeyse her 5 çocuktan 1’i, teknoloji aracılığıyla gerçekleştirilen en az bir cinsel istismar ve taciz türüne maruz bırakıldı.

15 milyondan fazla çocuk istenmeyen cinsel içeriklere maruz kalırken, 9 milyon çocuk ise rızaları dışında cinsel içerikli konuşmalara katılmaya veya cinsel içerikli görüntüler paylaşmaya zorlandı. Öte yandan teknoloji aracılığıyla istismara maruz bırakılan çocukların kendine zarar verme olasılıklarının dört kat daha yüksek olduğu tespiti de rapora yansıdı.

VAKALARIN YAKLAŞIK YÜZDE 60’I SOSYAL MEDYADA

Yapılan görüşmelerde öne çıkan bulgular şöyle oldu:

• Yaklaşık 4 milyon kişinin cinsel içerikli görüntüleri, rızaları olmadan paylaşıldı.

• Vakaların yaklaşık yüzde 60’ı sosyal medya platformlarında, yüzde 14’ü ise çevrim içi oyunlarda meydana geldi.

• Vakaların yüzde 40’ından fazlası hiç kimseyle paylaşılmadı, yüzde 1’den azı ise polis, sosyal hizmet uzmanları veya yardım hatları da dahil olmak üzere yetkililere bildirildi.