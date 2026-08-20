Ünlü iş insanı İzzet Özilhan’dan korkutan haber: Kaza geçirdi

İş insanı İzzet Özilhan’ın motosikletiyle ciddi bir trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Motosiklet tutkusuyla bilinen Özilhan, kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Sabah’ın haberine göre, bacağından ameliyat edilen Özilhan’ın operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

TEDAVİSİ HASTANEDE SÜRÜYOR

Sabah'ın haberine göre Özilhan’ın halen hastanede tedavi altında olduğu, annesi Emine Özilhan ile ablası Türkan Özilhan’ın dönüşümlü olarak kendisine refakat ettiği aktarıldı.

KISA SÜRE İÇİNDE TABURCU EDİLMESİ BEKLENİYOR

Tedavisinin tamamlanmasının ardından Özilhan’ın kısa süre içinde taburcu edilmesi ve iyileşme sürecine evinde devam etmesi bekleniyor.